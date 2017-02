La Catalunya Central se suma a la manifestació per l'acollida de refugiats

Les comarques de la regió central se sumen a la manifestació d'avui dissabte a Barcelona per exigir a l'Estat espanyol que compleixi amb la quota pactada amb la Unió Europea per acollir refugiats. Dos autocars amb 110 persones han sortit de Manresa a les 2/4 de 3 per participar amb la mobilització solidària. Responsables de l'ANC i Òmnium Cultural al Bages, que han coordinat el desplaçament en bus dels manresans a la mobilització, asseguren que més persones de la capital bagenca han demanat plaça a darrera hora, però els dos busos ja estaven plens.

Un altre autocar també ha recollit bagencs dels municipis de Navàs, Sallent i Artés que participaran aquesta tarda a la mobilització solidària, i un quart bus s'ha desplaçat des de la comarca del Moianès, parant a la capital de la comarca i a Calders.

La Manifestació Volem Acollir s'ha convocat amb l'eslògan «Prou excuses. Acollim ara», i vol interpel·lar directament a les institucions perquè assumeixin les seves responsabilitats. Un centenar d'entitats convoquen la manifestació. El govern espanyol es va comprometre a acollir 10.772 persones refugiades en dos anys, i per ara la taxa de compliment amb prou feines arriba al 10%. El ministeri, a més, denega 7 de 1 peticions d'asil. La manifestació arrencarà a les 16 h a la plaça Urquinaona de Barcelona, baixarà per Via Laietana, continuarà per carrer doctor Aiguadé, entrarà al parc de la Barceloneta, i acabarà al passeig Marítim, davant del mar. El recorregut vol simbolitzar que la ciutadania surt del centre de la ciutat i acaba portant el clam fins a la riba del Mediterrani, el mar on l'any passat van morir 5.000 persones.

Refugiats de Berga també es mobilitzen



Una vintena de refugiats que viuen a l'Alberg de Berga també estaran als carrers de Barcelona participant a la manifestació d'aquesta tarda. Són sol·licitants d'asil, de diferents nacionalitats, que formen part de la primera fase d'acollida i que durant sis mesos Creu Roja els tutela perquè s'adaptin a la realitat del país. Els refugiats de Berga s'han desplaçat amb l'autocar que ha baixat -amb 55 persones- aquest migdia a Barcelona.