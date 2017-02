Luis de Guindos afirma que el govern no pretén allargar l'edat de jubilació

Un membre del govern espanyol que té un cert pes, el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, va assegurar ahir davant els micròfons de la Cope que l'executiu de Mariano Rajoy no farà cas de les recomanacions del governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, d'allargar l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys per consolidar el sistema de pensions.

De Guindos va afirmar al programa Fin de semana que el govern no es planteja situar «més enllà» del que el PP va acordar amb l'executiu del PSOE el 2010, quan es va pactar ajornar-la de forma «gradual» fins als 67 anys.

El ministre va voler remarcar que el capdavanter del Banc d'Espanya no havia dit «exactament» que calia allargar l'edat de jubilació, sinó que havia puntualitzat que caldria establir una nova estructura que permetés que si algú vol seguir en el seu lloc de treball més enllà dels 67 anys, tingui cobertura legal per fer-ho. De Guindos va asseverar que el govern de Rajoy ja està dissenyant com fer possible el cobrament de la pensió amb una ocupació, ja que va reconèixer que l'esperança de vida, tal com va remarcar Linde, és cada vegada més llarga. El cert és que dins de l'executiu hi ha veus favorables al canvi.