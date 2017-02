La consellera de la Presidència, Neus Munté, nega que el Govern hagi rebut cap "oferta de diàleg" de l'Estat ni que hi hagi contactes secrets al voltant de les demandes que es fan des de Catalunya amb representants de l'executiu espanyol. Munté ha volgut desmentir les paraules del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, a qui atribueix una "maniobra de confusió" perquè assegura que l'únic que hi ha amb el govern del PP són "contactes ordinaris" per a qüestions del dia a dia.

La consellera insisteix que no s'ha rebut cap oferta de diàleg més enllà de les "notificacions de suspensions, amenaces d'inhabilitació o advertiments que arriben des dels tribunals de justícia". Munté també ha afirmat que de moment no hi ha a l'agenda del Govern cap data fixada per a una trobada entre Carles Puigdemont i Mariano Rajoy.

Neus Munté n'ha parlat des de Lleida, on ha participat a la festa 'Posa't la gorra' organitzada per l'associació de familiars de nens amb càncer Afanoc a la Seu Vella.