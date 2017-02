Bussos dels GEO busquen Marta del Castillo en una zona inexplorada del Guadalquivir

Un grup de bussos del Grup Especial d'Operacions (GEO) han començat aquest dilluns al matí una nova recerca del cos de la jove sevillana Marta del Castillo, assassinada l'any 2009, en una zona del riu Guadalquivir que encara no havia estat rastrejada.

En concret, ha estat poc abans de les 11 h quan una parella de bussos s'ha submergit en aigües del riu Guadalquivir per iniciar aquesta nova recerca, que es realitza en concret en una zona de la dàrsena del riu situada entre els ponts de la Barqueta i l'Alamillo.

Fins a la zona s'han traslladat els pare des Marta, Antonio del Castillo i Eva Casanueva, i l'avi, José Antonio Casanueva, a més de curiosos i nombrosos mitjans de comunicació, entre redactors, fotògrafs i càmeres de televisió.

En un acte, a què ha tingut accés Europa Press, el jutge va ordenar a la policia judicial, "amb els mitjans que el Cos Nacional de Policia consideri necessaris, la inspecció del tram del riu en el qual es localitzen els focus o punts d'interès "en l'informe aportat pel pare de Marta, Antonio del Castillo," per la recerca i localització del cos de la víctima ".

El dia 1 de desembre de 2016, el pare de la jove va lliurar al jutjat un nou informe que sosté que l'assassí confés, Miguel Carcaño, podria haver llançat el cos de la jove en una zona del riu Guadalquivir on no s'ha buscat la seva filla amb anterioritat.

D'aquesta manera, i a partir d'una informació aportada per un ciutadà anònim, el geofísic Luis Avial --que va buscar la Marta a la zona d'Majaloba amb un georradar-- i un criminòleg han realitzat un estudi a la dàrsena del Guadalquivir pel qual han utilitzat una espècie de sonar o radar submarí dels utilitzats per detectar les restes i els resultats apunten a la possibilitat que hi hagi restes humanes a la zona.