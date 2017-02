Més de 5.200 famílies reben ajuts per pagar el lloguer a la Catalunya Central

La Generalitat ha evitat que 250 famílies es quedessin sense habitatge a les comarques centrals durant el 2016, vuit casos menys que el 2015. Així es desprèn de les dades que ha presentat aquest dilluns a Vic la consellera de Governació, Meritxell Borràs, qui ha explicat que aquests desnonaments s'han aconseguit evitar mitjançant l'atorgament de prestacions urgents, la medicació per resoldre casos de sobreendeutament o el reallotjament de les famílies. En paral·lel, el Govern va atorgar als ciutadans a les comarques centrals un total de 5.208 prestacions ordinàries pel pagament del lloguer, mentre que el 2015 en van ser 3.485. Borràs ha inaugurat aquest dilluns una jornada de formació sobre la nova llei de protecció de l'habitatge i ha presidit la constitució de la Comissió d'Habitatge i Assistència davant Situacions d'Emergència Social (CHASE).

La Generalitat ha fet balanç aquest dilluns de les accions que ha fet a la demarcació de la Catalunya Central per garantir el dret a l'habitatge. La consellera Borràs ho ha fet en el marc d'una jornada de formació sobre la nova llei de protecció del dret de l'habitatge per als ens locals de les comarques centrals. A més, la consellera també ha aprofitat la visita a Vic per presidir la constitució de la Comissió d'Habitatge i Assistència davant Situacions d'Emergència Social (CHASE), un ens que analitzarà els casos de sobreendeutament i elaborarà plans integrals d'acció.

A través de l'Agència Catalana de l'Habitatge, la coordinació amb els Ajuntaments i les entitats del tercer sector, la Generalitat va ajudar a evitar 250 desnonaments arreu de la demarcació al llarg de l'any passat. Per contra, el 2015 els desnonaments evitats van sumar 258. Borràs ha detallat que dels 250 desnonaments evitats el 2016, un total de 154 es van aconseguir gràcies a les prestacions urgents; 58 a través d'acords pactats a través de l'Ofideute; i 38 a partir de l'adjudicació d'habitatges per la Mesa d'Emergència.

Pel que fa a les prestacions ordinàries –els ajuts al pagament del lloguer i la hipoteca a través d'una convocatòria anual i universal-, la consellera Borràs ha apuntat que aquestes van augmentar considerablement el 2016 arribant a les 5.208 prestacions a la Catalunya Central, equivalents a un ajut econòmic de 8.525.000 euros. En comparació al 2015, els ajuts al lloguer i la hipoteca van créixer l'any passat gairebé un 50%.

El gruix més important de beneficiaris (un 44%) que accedeixen a les prestacions ordinàries són persones d'entre 36 i 49 anys, mentre que un 24% són sol·licitants de menys de 35 anys. El 32% de les unitats de convivència tenen menys de 6.000 euros d'ingressos anuals bruts i l'import mitjà del preu del lloguer pel qual es demanen ajudes és de 379,32 euros, mentre que l'import mitjà de la subvenció mensual és de 164,84 euros.

Altres ajudes que ha posat en marxa la Generalitat en matèria d'habitatge són els ajuts implícits al pagament del lloguer i la hipoteca. En aquest cas, es tracta d'ajuts a ciutadans que resideixen en habitatges del parc públic de la Generalitat. L'ajut varia en funció dels ingressos, la situació socioeconòmica dels residents i el preu del lloguer que han de pagar. A la Catalunya Central el 2016 es van atorgar 411 ajuts implícits per valor de 630.974 euros, una xifra molt similar a la del 2015.

La nova llei de protecció del dret de l'habitatge



Borràs ha inaugurat aquest dilluns a Vic una jornada de formació sobre la nova llei de protecció del dret a l'habitatge per als ens locals de la Catalunya Central. Es tracta de la quarta de les set jornades de formació que el Govern ha programat durant el mes de febrer. L'objectiu d'aquesta jornada és aprofundir en el coneixement de les eines previstes en la nova llei que tenen a l'abast els municipis, especialment en l'àmbit de la mediació, l'expropiació d'ús i el lloguer social. A la jornada hi ha assistit una vuitantena de participants, la majoria dels quals són responsables municipals d'habitatge, tècnics de serveis socials i responsables jurídics i càrrecs electes.

La consellera ha presidit també la constitució de la Comissió d'Habitatge i Assistència davant Situacions d'Emergència Social (CHASE) de la Catalunya Central. Es tracta de comissions territorials –n'hi ha una per cada demarcació catalana- que analitzaran els casos de sobreendeutament i elaboraran plans integrals per solucionar-los. Les comissions estan formades per representants del Govern, les entitats socials, advocats, Ajuntaments i entitats financeres.