Detenen a trets el conductor d'un camió de butà que anava contra direcció per la ronda de Barcelona

La Guàrdia Urbana ha detingut a trets aquest dimarts al matí el conductor d'un camió de butà que anava en contra direcció i es disposava a accedir a la Ronda litoral de Barcelona. L'home és de nacionalitat sueca.

Segons fonts consultades, el camió de butà ha estat robat a les Drassanes., D'allà, ha començat una fugida, carregat fins dalt de bombones. Ha enfilat la via ràpida per intentar accedir en direcció contrària a la sortida 22 de la Ronda Litoral mentre i ha anat envestint els cotxes que se li posaven ple mig. Aquesta sortida es troba molt a prop de l´Estació de França i del Parc de la Ciutadella.

Durant la fugida cap a la Ronda, el vehicle ha anat perdent algunes de les bombones pel camí fins arribar al punt on ha aturat la seva marxa després de ser interceptat a trets pels agents policials. Hi ha hagut trets, a l'aire i a més, el vehicle ha rebut almenys un impacte a la part davantera.

Entre els vehicles afectats per la fugida hi ha dos turismes que en aquell moment sortien de la ronda per la sortida 22 i que el camió els ha causat danys materials, tot i que el seus conductors han resultats il·lesos, tal com ha explicat un d´ells a l´ACN.

Minuts després de l´incident, el trànsit s´ha anat normalitzant i només s´ha tallat la sortida per on intentava entrar el camió, mentre que l´entrada ja s´ha reobert de nou. Pel que fa els carrils centrals, es troben tots oberts en els dos sentits de la circulació.

D´altra banda, fins al lloc s´hi ha desplaçat un altre camió de butà per fer-se càrrec de les bombones que transportava el vehicle sinistrat. Mentrestant, la Guàrdia Urbana i els Mossos d´Esquadra han continuat a la zona fent les comprovacions pertinents en el marc de la investigació per aclarir els fets.