Mor un home després de ser atacat per cinc gossos de races perilloses

La Guàrdia Civil investiga la mort d'un home de 66 anys a Beniarbeig que presumptament va ser atacat dissabte passat per cinc gossos de races perilloses en una finca d'aquest municipi de la Marina Alta. Els gossos investigats per l'atac són propietat d'un veí de Beniarbeig que podria ser acusat d'un delicte d'homicidi per imprudència si es confirma la implicació dels seus cans, tot i que el propietari ha negat qualsevol relació dels seus animals amb l'atac mortal.

L'autòpsia ha confirmat que la mort es va produir per les queixalades de gossos, que li van causar lesions en cames, braços i cap, amb importants estrips que van poder causar-li la mort per pèrdua de sang. Els animals van ser traslladats a un centre d'acollida i un dels cuidadors va ser atacat per un gos que li va mossegar en una cama.

El tràgic succés va ser descobert el passat dissabte a la tarda per un fill de la víctima. El seu pare havia sortit de casa per dirigir-se a peu a una finca de la seva propietat en la que té un petit hort. Al no tenir notícies del seu progenitor després de diverses hores va decidir anar a la finca. Allà es va topar el fill amb una desagradable escena que tristament no podrà oblidar. L'home era a terra, ple d'estrips causats per mossegades d'animals.

La Guàrdia Civil creu que la víctima va intentar defensar-se fins al seu últim alè per les ferides que tenia en cames i braços, a més d'altres lesions al cap.

Els agents desplaçats al lloc es van adonar que havia estat víctima de l'atac de diversos animals. Al terra es veien algunes empremtes que feien pensar que es tractava d'una manada i les primeres indagacions ja es van centrar a localitzar gossos de races perilloses perquè en aquesta zona de la província no hi ha depredadors salvatges capaços d'atacar i matar una persona.

La Guàrdia Civil va fer les seves indagacions al municipi per verificar si s'havien produït amb anterioritat altres incidents amb animals i alguns testimonis van denunciar la presència de diversos gossos en una casa propera al lloc on va morir l'home de 66 anys.

De fet, la Policia Local tenia constància d'algun atac anterior però amb conseqüències menys greus.

Els agents van acudir a aquest habitatge i el propietari va reconèixer que tenia diversos gossos a casa i va anar traient-los un a un. Eren cinc gossos de races mestisses de pitbull i bullterrier i cap presentava taques de sang. No obstant això, la Guàrdia Civil va veure que un dels gossos estava xop, com si l'acabessin de rentar, i l'amo va al·legar que havia caigut a la piscina.

Sense documentació

Només un dels cinc gossos tenia el xip d'identificació i el propietari no tenia documentació de cap ni autorització per tenir cans potencialment perillosos, com tampoc una assegurança de responsabilitat civil.

Efectius de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Xàbia van prendre mostres d'ADN dels cinc gossos i agents del Seprona van recollir als animals i els van dipositar en un centre d'acollida de la Marina Alta.

L'ADN dels gossos s'ha de confrontar amb les mostres recollides en el cos de la víctima i en cas de confirmar les sospites l'amo s'enfrontaria a una acusació d'homicidi per imprudència.

Alguns dels gossos intervinguts per la Guàrdia Civil han protagonitzat un altre incident al centre d'acollida, on un cuidador els va treure el morrió per donar-los de menjar i al veure que un d'ells va fer el gest de sortir de la zona tancada li va cridar l'atenció i el va atacar mossegant-li en una cama.

Aquesta és la segona mort causada per gossos que es registra a la província en uns mesos. El passat 31 d'octubre va morir a l'Hospital d'Elda un home de 74 anys atacat per set gossos al Pinós.