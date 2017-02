Nova portada polèmica d'El Jueves amb la monarquia de protagonista

La revista El Jueves torna a fixar el punt de mira en la monarquia espanyola. En ocasió de la sentència del cas Noos, que condemna Iñaki Urdangarin a sis anys i tres mesos de presó, però absol la infanta Cristina, els ninotaires de la publicació satírica els han dedicat la portada d'aquesta setmana. A través de Twitter, la revista ha avançat la imatge de portada, que porta el títol: "La infanta a la cárcel, pero solo a los vis a vis", i en la que es pot veure la germana del rei mantenint relacions sexuals amb Urdangarin.





¡LA PORTADA DE LA SEMANA! ¿Adivina quién entra en el trullo? ¡Si mañana no te pillas este El Jueves lo lamentarás!https://t.co/iS6YpKeQBu pic.twitter.com/LDBlrKD9p3 „ El Jueves (@eljueves) 21 de febrer de 2017

L'any 2007, el jutge va ordenar retirar una revista d'El Jueves de tots els quioscos perquè en la portada es mostrava el príncep Felip i la princesa Letizia mantenint relacions sexuals amb l'objectiu de tenir descendència i així optar a l'ajuda de 2.500 euros que va aprovar el govern per a les parelles que tinguessin fills.Ara fa poc més de dos anys, la publicació també va haver de retirar totes les revistes dels quioscos per ordre judicial per una vinyeta relativa a l'abdicació del rei Joan Carles, en la uqe es vei el monarca cedint una corona plena d'excraments al seu fill