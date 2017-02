Prensa Ibérica Media porta al Constitucional l'ús d'imatges de Facebook

El grup editorial Prensa Ibérica Miedia, al qual pertany aquest diari, ha decidit presentar recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional en no estar d'acord amb la sentència dictada pel Tribunal Suprem per la qual es condemna a La Opinión-El Correo de Zamora, del mateix grup, per l'utilització d'una foto extreta d'un perfil públic de Facebook del protagonista de la notícia en pàgines interiors del diari. El Suprem, dins de la mateixa sentència, considera que el diari no va vulnerar en cap moment el dret a la intimitat ni l'honor del demandant. Prensa Ibérica acata la sentència, però no comparteix els criteris, ja que és el mateix Tribunal qui també reconeix que els fets relatats en l'edició del 8 de juliol de 2013 són de rellevància informativa, cosa que, segons el parer del grup editorial, legitima l'utilització per part del mitjà de comunicació de la imatge de l'afectat.

El cas presenta un clar conflicte entre dos drets fonamentals recollits en la Constitució Espanyola; el d'informació i el dret a la pròpia imatge, entre els quals no hi ha, a priori, prevalença de cap dels dos. És per aquest motiu necessari realitzar un exercici de ponderació en cada cas. Segons l'opinió de Prensa Ibérica, pel que fa a la notícia publicada per La Opinión-El Correo de Zamora, la ponderació no és correcta ja que hauria de prevaler el dret a la informació davant el dret a la pròpia imatge de la persona objecte de la notícia, reconeguda també en la decisió del Suprem com a veraç i ajustada als cànons de la crònica de successos.

La sentència va ser àmpliament difosa aquest dilluns per tots els mitjans nacionals i fins i tot alguns internacionals, que s'han fet ressò i s'han mostrat fins i tot crítics davant una sentència que obre un debat sense precedents sobre una pràctica habitual en la informació diària, com és l'ús de les xarxes socials. La sentència del Suprem en el cas de La Opinión-El Correo de Zamora és pionera, mai abans l'alt tribunal s'havia pronunciat sobre l'estès ús de les xarxes socials com a part dels continguts, incloses imatges i vídeos, que circulen per les mateixes. En aquest context, s'ha recorregut a la clàusula quarta de les condicions de servei de Facebook que recull, explícitament que "quan publiques contingut o informació amb la configuració 'públic' vol dir que permets que tots, incloses les persones que són alienes a Facebook , accedeixin i utilitzin aquesta informació i l'associïn a tu (per exemple, el nom i foto del perfil". En matèria de seguretat recomana l'ús de les eines que permeten limitar o prohibir l'accés als continguts publicats, fotos o texts. Tot i així, per al Suprem és necessària l'autorització expressa de l'afectat, tot i que, s'especifica, no ha de ser per escrit.

Davant l'expectació creada, aquest diari ofereix íntegre el text de la sentència dictada pel Tribunal Suprem (PDF).