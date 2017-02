Troben una dona abraçada al cos del seu marit, que portava mort un dia

Hi ha matrimonis que són per tota la vida i quan un mor l'altre no sap viure sense la seva presència. Aquest va ser el cas que va passar en un habitatge del carrer El Juego nº 12, de la Laguna (Tenerife) on uns veïns van alertar la Policia Local ja que no sabien res dels seus habitants des de feia uns dies. La sorpresa va arribar quan els funcionaris van accedir al domicili i van trobar l'home mort i la seva dona abraçada a ell. El tràgic succés va tenir lloc el divendres i van ser uns veïns els que van alertar els funcionaris locals ja que un matrimoni ben avingut, que vivia en una de les plantes de l'immoble, no donava senyals de vida des de feia dos dies almenys.

Des de la central s'hi va enviar una dotació policial perquè fes les indagacions oportunes i de pas comprovar la veracitat de la trucada.

Quan els agents van arribar, els veïns els van informar de l'habitatge en qüestió on van estar trucant a la porta i tocant el timbre. Com que transcorreguts diversos minuts ningú obria ni responia als tocs, els agents van decidir forçar la porta i entrar amb ajuda dels bombers del Consorci.

Un cop a l'habitatge, els agents van trobar el cos sense vida de l'home, de 68 anys, de nacionalitat britànica mort al llit i al costat d'ell, i abraçada, la seva esposa.

Els policies van comprovar que la dona tenia els seus senyals corporals febles per la qual cosa van estar reanimant-la fins l'arribada d'una ambulància del Servei d'Urgències Canari (SUC) que va enviar dues unitats que es van fer càrrec de la pacient i la van evacuar a un centre sanitari.

Mentrestant, els policies locals van alertar al Cos Nacional de Policia que va enviar a la unitat de Científica així com a la Brigada Local de Policia Judicial, qui van dur a terme la inspecció ocular al mateix temps que posaven els fets en coneixement del titular del Jutjat instrucció de Guàrdia de la Llacuna.

El jutge va ordenar l'aixecament del cadàver i el seu trasllat fins a l'Institut de Medicina Legal per a la pràctica de l'autòpsia i d'aquesta manera determinar les causes reals de l'òbit que apunten a naturals. Pel que sembla, aquesta família no posseeix cap parent a l'illa de Tenerife. L'home podria portar mort més de 24 hores.