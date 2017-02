Un home mata la seva exparella a Santa Perpètua de Mogoda

Els Mossos d´Esquadra van detenir aquest dimarts al vespre un home per la mort de la seva parella –una dona de 34 anys- a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), segons han informat fonts policials. Els fets es van produir a tres quarts de dotze de la nit, quan es va localitzar el cos de la víctima amb ferides d´arma blanca en un aparcament situat en un dels extrems de l´Avinguda Barcelona. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i una dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques es van desplaçar fins al lloc però no van poder fer res per salvar la vida dona. Tot seguit, l´home, que segons ha avançat aquest dimecres al matí el conseller d´Interior, Jordi Jané, tenia una ordre d´allunyament de la seva parella, es va entregar al Complex Central dels Mossos d´Esquadra a Terrassa acompanyat d´un familiar. El detingut, un presumpte delicte d´homicidi dolós, té 54 anys, és de nacionalitat espanyola i veí del municipi.

Un testimoni que es trobava prop del lloc dels fets va donar l´avís als Mossos d´Esquadra després de veure el cos de la dona. Els agents i el SEM s´hi van desplaçar i ja no van poder fer res per salvar-li la vida arran de les diverses ferides d´arma blanca que presentava la víctima. Pel que fa l´arma de l´homicidi, encara no s´ha pogut recuperar.

Es tracta de la segona víctima mortal per un presumpta cas de violència masclista a Catalunya aquest any després que a principis de mes una dona de 79 anys morís a mans del seu marit, de 82, a Súria.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha condemnat en un tuit aquest nou possible cas de violència masclista. "Una dona més assassinada per violència masclista, a Santa Perpètua. El meu total rebuig i condemna a aquesta xacra social", ha assenyalat. Per la seva banda, el sindicat CCOO, de la qual la víctima n´era membre, també ha condemnat els fets en un comunicat i ha mostrat la seva "indignació i preocupació". Així mateix, ha expressat el seu condol a la família i ha fet una crida "perquè d´una vegada per totes la violència contra les dones sigui definitivament eradicada".

A les dotze d´aquest migdia, l´Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha convocat un minut de silenci per rebutjar aquest homicidi i a les vuit del vespre també tindrà lloc una concentració.