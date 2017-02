JxSí i la CUP eviten que Puigdemont comparegui al Parlament pel cas Vidal

El ple del Parlament ha rebutjat amb els vots de JxSí i la CUP una iniciativa de Cs per exigir la compareixença aquest mateix dimecres a l'hemicicle del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per les declaracions de l'exsenador d'ERC Santiago Vidal que apuntaven al fet que el Govern ha obtingut il·legalment les dades fiscals dels catalans.

La votació de la compareixença de Puigdemont no estava prevista en l'ordre del dia del ple, però Cs l'ha forçada emparant-se en el reglament de la Cambra catalana: en l'inici de la sessió, el diputat Fernando De Páramo ha pres la paraula i ha exigit que s'inclogués aquesta votació en l'agenda.

S'ha obert llavors un torn de paraula entre els portaveus de diferents grups, que s'han posicionat sobre la votació: Cs, PSC, SíQueEsPot i el PP han demanat a Puigdemont que comparegués, mentre que JxSí i la CUP han al·legat que el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, ja van donar explicacions al Parlament la setmana passada i han donat el capítol per "tancat".

Amb aquesta votació, Cs volia donar una oportunitat a Puigdemont perquè expliqués a tots els catalans si les declaracions de Vidal són veritat o mentida i es comprometés al fet que l'actuació del Govern està sent legal: "És una bona oportunitat per donar la cara".

El diputat del PSC Ferran Pedret ha destacat que el seu grup donava suport que Puigdemont donés les explicacions oportunes aquest dimecres davant el ple per evitar citar-lo a comparèixer en la comissió de recerca sobre el cas Vidal que han impulsat els socialistes catalans juntament amb Cs i el PP.



"De tot menys tancat"

El portaveu de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, ha argumentat que el cas Vidal "està de tot menys tancat" perquè les explicacions que van donar Junqueras i Salvadó van ser insuficients, i ha dit que els catalans han de saber si l'exsenador mentia o deia la veritat.

Des de les files del PP, Santi Rodríguez ha considerat que és "imprescindible" que el president català comparegui pel cas Vidal perquè les seves declaracions sobre suposades il·legalitats comeses pel Govern són molt greus.

En canvi, la portaveu de JxSí, Marta Rovira, ha dit que Junqueras i Salvadó "ja van contestar totes les preguntes" sobre aquest tema en les seves compareixences en comissió parlamentària la setmana passada, i per això no veu necessari mantenir obert aquest assumpte, tenint en compte que, a més, Vidal va dimitir després de conèixer-se les seves declaracions.

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha coincidit que ja no es necessiten més explicacions perquè "la qüestió va quedar tancada" amb les explicacions de Junqueras i Salvadó, i ha criticat l'oposició per voler parlar només del soberanisme i deixar aparcats temes essencials com la política d'acolliment de refugiats.