Puigdemont i Rajoy es van reunir a la Moncloa l'11 de gener

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es van reunir el passat 11 de gener a la Moncloa segons ha avançat ´La Vanguardia´ i ha confirmat l´ACN. La trobada es va produir pocs dies abans de la Conferència de Presidents i, en el dinar, els dos presidents van abordar l´absència de Puigdemont en aquesta cimera. També es va tractar el referèndum i el president de l´executiu català li va traslladar que el Govern està disposat a negociar la data i la pregunta, tal i com ha dit també públicament. La reunió, fins ara discreta, s´ha fet pública després d´uns dies de confusió al voltant de si s´havien produït contactes secrets entre els dos executius. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va revelar contactes discrets "al màxim nivell", però el PPC i aquest dimarts la consellera de la Presidència, Neus Munté, ho van negar.

Segons detalla ´La Vanguardia´, la trobada entre els dos presidents va ser "cordial" però no es va avançar en cap acord entre els dos executius sobre la voluntat de la Generalitat de convocar un referèndum, tot i que Puigdemont es va mostrar obert a negociar aspectes com la data i la pregunta.

L´objectiu més immediat de la trobada era abordar l´absència del president català a la conferència de presidents autonòmics que s´havia de celebrar pocs dies després i fer reconsiderar la posició de Puigdemont de no assistir-hi, a més de ser un primer pas per reconduir les relacions. D´acord amb la informació del diari, Puigdemont va oferir assistir-hi si se li permetia intervenir per pronunciar-se sobre el conflicte català, tot i que sense dedicar tot el temps a la consulta.

La trobada va acabar sense acord, tot i que els dos presidents van convenir que calia ser discret sobre la celebració d'aquesta reunió. Tant Puigdemont com Rajoy en van informar als seus números 2, Oriol Junqueras i Soraya Sáenz de Santamaria, respectivament, que precisament s´havien reunit el dia abans en una trobada que primer havia de ser secreta però que després es va acabar fent pública. Diumenge passat, però, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va revelar contactes "al màxim nivell".

El mateix president de la Generalitat, Carles Puigdemont, donarà més detalls sobre aquesta trobada al voltant de les onze del matí, en la seva intervenció a la sessió de control al Govern. De moment, encara no hi ha data sobre una reunió oficial, com la del 20 d´abril del 2016, però es mantenen els contactes entre els dos caps de gabinet i la majoria de consellers amb els seus ministres del ram, segons detalla 'La Vanguardia'.