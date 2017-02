Una discoteca de Barcelona ofereix 100 euros a les dones que no portin calces

L'Ajuntament de Barcelona estudiarà "accions legals" contra la discoteca Bailódromo Caña Dulce, situada al barri de la Sagrera, que a través d'un cartell ofereix una entrada gratuïta, una copa i 100 euros en efectiu a les noies que no portin calces. Així ho ha anunciat aquest dijous la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, a través del seu compte de Twitter.



Pérez ha qualificat de "masclisme obscè" i de "vergonya aliena" la publicitat que anuncia la festa, anomenada "Mujeres que no tienen marido". "Les dones no som mercaderia", ha reblat la regidora. Per la seva banda, l'Associació Dones Juristes ha demanat a través d'aquesta xarxa social que es retiri el cartell hi ha denunciat que "el missatge és ultratjant i humiliant cap a les dones".