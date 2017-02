El fiscal de Múrcia destituït denúncia 'intimidacions'

Manuel López Bernal, fiscal superior de Múrcia rellevat del seu càrrec, ha denunciat aquest dijous les "intimidacions", les persecucions i la "desprotecció" que pateixen els que es dediquen a combatre casos de corrupció, i ha advertit que com no s'investiguin i no canviïn les coses ningú voldrà dedicar-s'hi.

En una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press, López Bernal no ha vinculat el seu relleu a la seva decisió d'investigar al president de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, investigat en la Regió pel 'cas Auditori'. De fet, ha assenyalat que l'Estatut Fiscal no preveu que els seus relleus hagin de ser motivats ni hagi de donar explicacions per ells.

No obstant això, sí que ha deixat clar que no creu que el seu cessament sigui "una bona notícia" per a Sánchez, perquè el fiscal que el substituirà, José Luis Díaz Manzaneda, és "un gran fiscal" que ja ha treballat amb ell contra la delinqüència urbanística , de manera que "segur que seguirà la mateixa línia".

El fiscal està convençut que els indicis contra Sánchez en el 'cas Auditori' són contundents: "No hauria fet aquest informe fa ja any i mig". A més, ha afegit que Díaz Manzaneda té tota la seva confiança, tenia dret a demanar la plaça i ell s'alegra que li hagin donat.



Pressions



Entre aquestes intimidacions, ha denunciat que algú, "delinqüents professionals", van entrar dues vegades a casa d'un dels fiscals i es van emportar el seu ordinador i res més, deixant clar així que el que buscaven era "informació sensible". Una cosa similar li ha passat últimament, ha afegit, a un inspector d'Hisenda que treballa amb ells.

També ha remarcat que es va crear a Madrid una associació amb l'única finalitat de querellar-se contra ell i contra la seva família perquè "fa 32 anys" va tallar "uns pins que es deia que estaven protegits". La querella, presentada en l'últim any, ha estat "rebutjada de ple" pel Tribunal Suprem i, segons la seva opinió, només pretenia "generar mala imatge" en dates pròximes a la data en què havia de ser renovat.

Per això, ha remarcat que els fiscals que combaten la corrupció viuen una situació greu, no solament a Múrcia sinó també en altres llocs com Alacant i que, en general, "la majoria dels fiscals anticorrupció senten una certa desprotecció", de manera que "aquestes coses han de canviar".

"El que no pot ser és que els perseguits siguem els fiscals que lluitem contra la corrupció, per davant dels corruptes", ha lamentat.