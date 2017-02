Querella contra Forcadell, Corominas, Simó i Barrufet per la resolució del referèndum

La Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat aquest dijous una querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa de la cambra Lluís Corominas, vicepresident, la secretària primera, Anna Simó, i la secretària quarta, Ramona Barrufet, pels delictes de desobediència i prevaricació. La querella es presenta per permetre la votació al Parlament a l'octubre de la resolució sobre la celebració d'un referèndum unilateral, anul·lada pel TC. En una nota de premsa, la Fiscalia Superior de Catalunya ha assegurat que ho fa "d'acord amb les instruccions rebudes de la Fiscalia General de l'Estat". Aquesta és la segona querella presentada per la Fiscalia contra Forcadell i ha demanat que aquesta segona s'acumuli a la causa que ja instrueix el TSJC per l'aprovació de les conclusions de la comissió del procés constituent a finals de juliol.