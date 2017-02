Rescaten 230 gossos segrestats per una xarxa que organitzava baralles a mort

La Policia Nacional evita la mort de 230 gossos que estaven segrestats en un circuit nacional clandestí de baralles de gossos potencialment perillosos. Els agents van irrompre en un esdeveniment d'aquest tipus que s'estava celebrant a Tenerife fa dies i en què tenien previst desenvolupar quatre combats. Les baralles il·legals eren organitzades per un grup criminal que subministrava anabolitzants als cans i que es finançava amb el tràfic d'estupefaents.

Els portaveus de la Policia Nacional asseguren que durant les investigacions han estat detingudes 34 persones en quatre províncies i s'han desmantellat 3 plantacions de marihuana, amb un total de 800 plantes confiscades. Tots els gossos rescatats han estat acollits per associacions protectores i entitats oficials. La macrooperació contra el maltractament es va desenvolupar a Madrid, Alacant, Múrcia i Tenerife.

Al setembre de 2016 els investigadors van rebre informació d'una associació de protecció canina, sobre una persona que presumptament participava en baralles de gossos a la localitat madrilenya de Font el Saz. Després de realitzar nombroses indagacions sobre l'activitat del sospitós, els agents van determinar quines persones formaven part del seu entorn i els llocs de reunió habituals que utilitzaven per planificar i desenvolupar les seves actuacions il·lícites. També des del primer moment es va poder apreciar l'existència d'indicis de la pertinença del sospitós a una organització que actuava a nivell nacional, dedicada a la celebració il·legal de baralles de gossos. Aquest grup estaria a càrrec d'un circuit nacional de baralles de gossos amb seus a diferents províncies espanyoles, com Múrcia, Alacant o Santa Cruz de Tenerife. A més es van trobar connexions dels investigats amb el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals.

Els agents van descobrir també que un dels investigats, conegut dins de l'organització com "el mestre" i assentat a Madrid, es dedicava a "jugar" gossos en països com els Emirats Àrabs, Tailàndia o Mèxic. A aquestes baralles a l'estranger acudien cans que hagin sobreviscut en el circuit nacional a tres o més combats com a vencedors i amb un grau d'agressivitat més alt. Els gossos utilitzats en les baralles -o "festes" com les denominaven els integrants de l'organització- eren sotmesos entrenaments extrems i encreuaments forçats, a més de potenciar les seves característiques físiques amb anabolitzants.

gossos robats

Les indagacions van permetre la identificació de tots els responsables dels esdeveniments i d'altres membres de l'organització que realitzaven diferents funcions o tasques dins de la mateixa, com l'obtenció de receptes per dopar els animals, la localització d'ubicacions per a celebració de les baralles, els llocs de producció de substàncies estupefaents, l'obtenció d'armes i la gestió dels llocs on ocultaven els cadàvers d'animals no aptes per a les baralles. També es va descobrir que un dels investigats, resident a Tenerife, tenia en deplorables condicions de vida a més de 40 gossos preparats per lluitar, la majoria d'ells sense codi d'identificació.

Una altra de les activitats que duien a terme era el robatori de gossos en finques amb la fialidad d'usar-los com espàrring. S'apoderaven d'animals de similar grandària i pes als exigits en les competicions per a cadascuna de les categories establertes, i els feien servir per entrenar els gossos potencialment perillosos ensinistrats per a la lluita.

La Policia assenyala que "després de més de sis mesos de treball, es va descobrir que després d'un intent frustrat de fer un campionat a Múrcia, van traslladar la celebració del mateix a Tenerife, lloc en el qual s'anaven a disputar almenys quatre baralles clandestines de gossos potencialment perillosos". En aquest moment els agents van preparar un dispositiu per evitar que es produís, aconseguint finalment localitzar el lloc de desenvolupament irrompent en el mateix quan se celebrava la segona de les baralles.

De la mateixa manera, es van desenvolupar actuacions paral·leles a Madrid, Múrcia, Alacant i Tenerife per desmantellar la resta de l'organització criminal dedicada al maltractament animal. En total han estat detingudes 34 persones per delictes d'organització criminal, delicte continuat de maltractament animal, contra la salut pública: tràfic d'estupefaents i il·legal de medicaments, blanqueig de capitals i omissió del deure de perseguir delictes. A més els agents han practicat 17 registres domiciliaris en els quals han rescatat 230 gossos i s'han confiscat una pistola i un revòlver, 3 plantacions de marihuana (800 plantes adultes), 4 kg de marihuana seca, 40 grams de cocaïna i 200 grams d'haixix, 30.000 euros, sistemes