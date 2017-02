Salut dona per finalitzada l'epidèmia de grip a Catalunya

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha informat aquest dijous que dona per finalitzada l'epidèmia de grip. En la setmana del 13 al 19 de febrer els casos de grip han tornat a baixar, passant dels 98,76 casos per 100.000 habitants fins als 73,24, el que es correspon ja amb un nivell d'activitat epidèmica basal, amb tendència a continuar disminuint la pròxima setmana. Segons el Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC), la taxa de síndromes gripals ha disminuït en tots els grups d'edat. Pel que fa a ingressos greus pel virus de la grip, durant aquesta setmana se n'ha produït un en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l'inici de la temporada un total de 577, tots ells per virus gripal A i amb múltiples factors de risc. A més, el 58,4% no estaven vacunats.

Durant la setmana del 16 al 22 de febrer, els professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) han atès un total de 14.635 urgències hospitalàries, un 1,7% més que la setmana anterior (14.385 atencions). D'aquestes, 12.142 corresponen a població adulta, mentre que la resta –2.493, un 20,5%- corresponen a població pediàtrica.

Pel que fa a l'activitat dels Equips d'Atenció Primària de l'ICS, en aquesta setmana s'han registrat 718.977 visites, el que suposa un 0,7% menys que la setmana anterior. Pel que fa als centres d'atenció continuada (CUAP's i Punts d'Atenció Continuada), s'han atès 40.580 visites, el que suposa un 1,3% menys que la setmana anterior.

Per últim, el 061 CatSalut Respon ha atès 32.413 consultes; això esdevé un 0,1% més que la setmana anterior i un 13,1% més respecte a l'any anterior per aquestes dates.

Pel que fa als hospitals no gestionats per l'ICS, entre el 16 i el 22 de febrer han atès un total de 9.081 urgències. Al Parc Taulí es van atendre 2.605 urgències (un 3,7% més respecte a la setmana anterior), al Consorci Sanitari de Terrassa 2.224 (+4%), a l'Hospital Clínic 2.524 (+3,4%) i a l'Hospital del Mar 1.728 (-3,2%).