Sis detinguts per falsificar i vendre pintures de Rusiñol, Casas o Sorolla

L'operatiu policial es va posar en marxade l'any passat, quan els Mossos d'Esquadra van rebre la denúncia d'un empresari i col·leccionista d'obres d'art de Barcelona que afirmava haver estat estafat en la compra d'un dibuix del pintor Ramon Casas. Els fets es remuntaven al juliol, quan un home es va posar en contacte amb la víctima per tal d'oferir-li la possibilitat de comprar diferents obres d'art de pintors il·lustres catalans. Finalment, va adquirir un dibuix del pintor català per 7.200 euros, però quan un expert de confiança del comprador va analitzar l'obra va detectar que no corresponia a aquest autor.Arran d'això, la Unitat Central de Patrimoni Històric va iniciar una investigació que va permetre identificar i localitzar a Barcelona el venedor del dibuix, el qual actuava en conxorxa amb un grup més ampli de persones.Els membres del grup, establerts a diferents punts de l'Estat, es dedicaven a la distribució d'obres falsament atribuïdes a pintors catalans i valencians famosos com. Per aquests motius es va establir un equip d'investigació conjunt amb la Guàrdia Civil.Els investigadors van poder determinar que el grup tenia dos tallers de pintura a Madrid, on s'elaboraven les obres. Primer estudiaven les obres de l'autor, les pintures que es pretenien falsificar i es materialitzava un esbós. Després, segons la seva complexitat, es finalitzava l'obra per part d'un altre pintor amb grans coneixements i capacitat artística.Per donar més credibilitat a l'engany, els detinguts emetien certificats d'autenticitat falsificats, en els quals plasmaven alguns segells notarials còpia dels originals, d'aquesta manera avalaven l'originalitat de les obres d'art.Un cop es finalitzava el procés d'elaboració de les obres i el seu corresponent certificat d'autenticitat, les signaven per atribuir-les a l'autor en qüestió i les envellien, afegint un marc adequat a la pintura sobre taula, tela o cartó d'aspecte antic com a suport de la pintura.Finalment, les peces i la seva documentació eren enviades principalment a Barcelona i València, on distribuïdors establerts en aquestes ciutats s'encarregaven de vendre les obres, i posteriorment lliuraven part dels beneficis obtinguts en l'estafa als falsificadors.El dia 13 de febrer es va establir un operatiu conjunt que va permetre detenir sis membres del grup, tres a Barcelona, dos a Madrid i un València, i es va realitzar l'entrada i escorcoll als domicilis dels detinguts, a una important casa de subhastes de Barcelona i als tallers de Madrid.L'operació ha permès intervenir més de 100 pintures falsificades atribuïdes a autors principalment del modernisme català i valencià. Segons la policia catalana, les obres d'art venudes fins al moment han causat un perjudici econòmic als compradors d'uns 100.000 euros.Als detinguts, de nacionalitat espanyola, se'ls consideren presumptes autors de pertànyer a un grup criminal dedicat a fer delictes d'estafa de manera continuada, contra la propietat intel·lectual, blanqueig de capitals, falsedats documentals i apropiació indeguda.Els arrestats van passar a disposició judicial el 15 i 16 de febrer a Barcelona i Madrid, respectivament. Els jutges van decretar l'ingrés a presó de tres d'ells, entre els quals hi ha el falsificador dels quadres i el dels certificats i un dels distribuïdors. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.