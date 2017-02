Agricultura ordena el sacrifici dels ànecs de sis granges afectades per la grip aviària

El Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha ordenat aquest divendres el sacrifici d'uns 7.300 ànecs de sis granges que en el darrer mes van rebre animals per engreixar de l´explotació de Sant Gregori afectada per la grip aviària, on ja s´han sacrificat uns 17.300 animals. Aquesta decisió s´ha pres després que s´hagi confirmat que el focus d´influença aviària del tipus H5N8 detectat a l´explotació de Sant Gregori és d´alta patogenicitat -es transmet de forma molt agressiva entre les aus- i de detectar la presència del mateix virus en les granges on van entrar animals procedents d´aquella explotació. Les sis granges afectades estan situades a Vilallonga de Ter (Ripollès), Vilopriu, Fontanilles (Baix Empordà), Bescanó (Gironès), la Cellera de Ter (Selva) i Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental).

Davant aquesta situació, i en aplicació de les mesures previstes en el Pla d´emergència davant un focus d´influença aviària, el Departament sacrificarà cap a 7.300 ànecs en sis granges d´engreix situades als municipis de Vilallonga de Ter, amb un cens de 500 ànecs; Vilopriu, amb 177 ànecs; Fontanilles, amb 5.600, Bescanó, amb 450; la Cellera de Ter, 190 ànecs, i Lliçà d'Amunt, amb 380 ànecs. A més, el Departament puntualitza que per "màxima precaució" s´ha tractat com a focus una explotació de Sant Aniol de Finestres (Garrotxa) que quan va ser inspeccionada ja havia sacrificat tots els animals.

A més, s´immobilitzen totes les granges d´aviram que hi ha en un radi de 3 quilòmetres al voltant de cadascuna de les explotacions on s´han detectat un focus i es restringeix el moviment de les explotacions avícoles en un radi de 10 quilòmetres. Aquestes mesures afecten un total de 237 explotacions d´aviram comercials i prop d´un miler de granges d´autoconsum. Des dels serveis veterinaris oficials i les oficines comarcals del Departament d´Agricultura s´assessoraran les explotacions afectades i es faran tots els controls previstos en el pla d´emergència.

El Departament assenyala que a dia d´avui la influença aviària a Catalunya està acotada a les granges d´ànecs que han tingut relació amb l´explotació focus, i sobre aquestes s´està actuant amb la "màxima celeritat" per eradicar els focus i minimitzar els riscos de propagació. Des del Departament es recorda que un problema de sanitat animal, ja que la influença aviària és una malaltia que afecta les aus i el subtipus H5N8 no es transmet als humans.

Des del 28 de octubre de 2016 i fins al moment s´han notificat a Europa 781 focus d´influença aviària d´alta patogenicitat en aus domèstiques, 38 en aus captives i 972 en aus salvatges.