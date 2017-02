Els Mossos faran 186 controls de drogues i alcohol durant el Carnestoltes

Els Mossos de Trànsit faran un total de 186 controls de drogues i alcohol a la xarxa viària catalana durant aquest cap de setmana amb motiu de la celebració del Carnestoltes. A aquests, caldrà afegir els que facin les policies locals dels municipis, que també reforçaran la seva presència durant quests dies. Trànsit ha proposat que entre els grups d´amics hi hagi la figura del ´conductor alternatiu´, que no begui i garanteixi una tornada segura a casa, o l´opció d´agafar el transport públic. En aquest sentit, ha recordat que el 48,9% dels conductors morts durant el 2015 havien consumit alcohol, drogues o fàrmacs, segons dades de l´Institut de Medicina Legal de Catalunya. La campanya de controls s´allargarà fins el proper 1 de març.

Per tot plegat, el Servei Català de Trànsit ha insistit en la necessitat de no abaixar la guàrdia en cap moment durant la conducció per evitar accidents i d´utilitzar els sistemes de seguretat passiva, com casc, cinturó o sistemes de retenció infantil; i de circular a la velocitat reglamentària, entre d´altres recomanacions, com evitar les distraccions amb el telèfon mòbil i altres dispositius.

D´altra banda, s´establiran mesures especials en diferents vies com la C-31 nord i la GI-662, a Platja d´Aro; i la C-32 sud per la celebració de diferents esdeveniments, com la cursa ´XXII Mitja Marató de Gavà-Castelldefels-Gavà-Gran Premi Diputació de Barcelona´. A més, amb motiu de les concentració convocada per la plataforma Prou Morts a l´N-240, el diumenge 26 de febrer, al peatge de l´AP-2 a les Borges Blanques es tallarà la circulació des de les 12.00 h fins les 12.30 h.