Nuet: 'Era plenament conscient, no estava despistat i sabia el que feia'

El secretari tercer de la Mesa del Parlament i diputat de CSQP, Joan Josep Nuet, ha volgut comparèixer junt als seus companys de la Mesa que han rebut la darrera querella de la Fiscalia per mostrar-se "plenament solidari" amb ells, malgrat que aquesta vegada no ha estat inclòs en la denúncia. Nuet ha volgut deixar clar que per a ell, aquesta és "una querella política" perquè el dia que va votar –com els altres membres querellats de la Mesa- en favor de permetre el debat i votació de la resolució del referèndum unilateral "era plenament conscient, no estava despistat i sabia el que feia". Amb aquestes paraules ha volgut contradir els arguments que la Fiscalia al·lega per no querellar-se en la seva contra. De la mateixa manera, Nuet considera que darrere la denúncia "hi ha l'Estat i el PP" i que pretén "dividir els demòcrates" que volen un referèndum. "Remem en la mateixa direcció", ha dit, per acabar demanant "la unitat dels sobiranistes ara que hi ha una operació per dividir-nos".

Joan Josep Nuet té molt clar que el motiu pel quan s'ha querellat la Fiscalia contra la presidenta del Parlament i tres membres de la Mesa és la mateixa per la què a ell se l'ha deixat fora de la denúncia en aquesta ocasió. "Clarament és una querella política, una acció política feta a través de les tribunals", ha dit el secretari tercer. I és que Nuet assegura que està convençut que "darrere de la querella hi ha l'Estat i el PP, que no han pogut en vots aconseguir el que vol aconseguir amb el poder judicial".,

A més, Nuet considera que l'objectiu de l'Estat i de la Fiscalia és "dividir els demòcrates", perquè intenta marcar diferències entre els que estan a favor de la independència i els que no, malgrat que tots busquin un referèndum. És per això que ha rebutjat l'argument de la Fiscalia que el deslliura d'intencions que a la resta atribueix i considera dolentes. "Era plenament conscient quan vaig votar i no estava despistat, sabia el que feia", ha sentenciat.

Així, Nuet ha volgut fer una crida a mantenir viva la reivindicació del referèndum i de la sobirania catalana malgrat les querelles. "No aconseguiran dividir els demòcrates i els que volem un referèndum. Viatgem en el mateix vaixell i remem en la mateixa direcció. Em sento plenament solidari amb els meus companys i seguiré amb ells treballant i recorrent la mateixa trajectòria", ha dit. En aquest sentit, ha afirmat que "els sobiranistes necessitem unitat ara que hi ha una operació per dividir-nos". "No ens hem de mirar de reüll, hem de mirar a la cara i caminar endavant en la direcció que ha decidit el poble", ha conclòs Nuet.