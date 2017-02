Puigdemont acusa l'Estat de maltractar els catalans pel simple fet de ser-ho

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticat que el govern espanyol "fa temps que ha renunciat a ser el govern dels catalans" perquè perjudica tant els que aposten per la independència com els que "legítimament" hi estan en contra. "Tenim un govern espanyol que ens maltracta per igual a tots els catalans pensem el que pensem, perquè el problema no és que siguem independentistes o no, el problema és que sóm catalans", ha reblat. En un acte del PDeCAt a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), Puigdemont, a tall d'exemple, ha apuntat que quan l'Estat no inverteix a Rodalies però sí que ho fa a Madrid "perjudica a tots els catalans, els que pensen una cosa i el que en pensen una altre". Sobre el PDeCAT, Puigdemont ha assegurat que "tot i fer nosa a Catalunya i a Madrid" continuarà sent un partit imprescindible pel país passi el que passi l'endemà del referèndum. A més, als que el volen enviar "a la paperera de la història", Puigdemont els ha advertit que "quan despertin de la seva fantasia" el PDeCat "estarà més unit i més fort".