Mas, sobre els poders de l'Estat: "Van a per nosaltres"

L´expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha alertat que els poders de l´Estat actuaran "per terra mar i aire" per "debilitar o destruir" el PDeCAT i els independentistes. "Van a per nosaltres", ha declarat en la presentació del partit a Barcelona. L´expresident ha dit que des que CiU va apostar per la independència van començar a "fer nosa" a l´Estat. Ha posat com exemple els judicis pel 9-N i ha alertat els nous dirigents de la formació que "l´intent de debilitar o destruir el que representa (el PDeCAT) continuarà". Mas ha ironitzat també que la Fiscalia espanyola és "molt independent" i no rep "ordres de ningú". L'expresident ha refusat fer declaracions sobre les informacions aparegudes aquest cap de setmana sobre el cas del 3%.

Mas ha assegurat que el PDeCAT és clau per a la independència de Catalunya i que, com abans CiU, molesta a l´Estat". Ha afegit que a l´Estat són conscients d´aquest paper de la formació i que precisament per això intenten "debilitar o destruir" el partit, com ha denunciat que ja van intentar amb Convergència.

Entre alguns exemples, ha situat el judici pel 9-N, tant el que es va fer a al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra ell mateix i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, com el que viurà a partir de dilluns l´exconseller de Presidència Francesc Homs al Tribunal Suprem (TS). "Anem a judici simplement perquè vam ser demòcrates i vam posar les urnes, altres hi van per casos de corrupció", ha dit.

Davant d´això, ha alertat nous dirigents com Marta Pascal o David Bonvehí que estaven entre el públic, que vagin "amb compte" i que no donin "cap excusa" a l´Estat perquè "ho convertiran en una prova i en un delicte, és igual si és delicte o no, ho intentaran". "Aniran a per vosaltres", ha asseverat, al temps que els ha demanat "aguantar ferms".

En la crítica a l´Estat, Mas ha apuntat amb ironia cap a la Fiscalia, que ha assegurat que és "molt independent", "no rep ordres de ningú" i "no substitueix a ningú per cap motiu que no sigui transparent". Entre aquests poders ha situat també el PPC, el PSOE o el Tribunal Constitucional (TC) i ha assegurat que tots ells actuen "amb contundència" i que ho continuaran fent. L´expresident ha contraposat però que cap d´ells té la força de la gent, com ha defensat que sí té Catalunya.

"Reacció contundent" de la ciutadania

Precisament en aquest sentit, Mas ha reiterat l´advertiment a l´Estat sobre que segons de quina manera actuïn contra Catalunya, per exemple aplicant l´article 155 de la Constitució la ciutadania catalana respondrà amb una "reacció contundent", tot i que "cívica". L´expresident ha defensat que hi ha una majoria al Parlament a favor del referèndum però ja ha vaticinant que l´Estat "no es quedarà de braços creuats" i s´ha referit a les "bestieses" que podria fer.

Davant d´això ha recordat que la societat catalana és pacífica "però té en el seu ADN la voluntat de governar-se a si mateixa" i que davant d´accions com una eventual intervenció de l´autonomia hi respondrà. "Ensenyarem que els hi hem perdut la por i el que perd la por, aquell que ja no té por a tenir por, ja és una mica més lliure", ha declarat.

"Sense el PDeCAT no hi haurà Estat"

Sobre la formació, Mas ha reconegut que el PDeCAT va tenir un "part difícil" i algunes "entrebancades" inicials però ha assegurat que ja ha agafat "velocitat de creuer" i que és imprescindible per assolir la independència de Catalunya. "Sense el PDeCAT no hi haurà Estat", ha declarat. En la presentació de la formació a Barcelona, el president de la mateixa ha dit que el partit ha de servir per assolir "la Dinamarca mediterrània" i ha defensat quer per aconseguir-ho cal una Catalunya independent. Ha reconegut que la tasca "no és senzilla" i comportarà com a mínim una generació.

D´altra banda, ha defensat que tenir les eines no és suficient per assolir aquest objectiu sinó que cal fer-ne un bon ús per ser "com Dinamarca i no com Cuba", com ha assegurat que els hi agradaria aquells "que van a l´enterrament de Fidel Castro", en al·lusió velada a la CUP. "Altres la farien servir (la caixa d´eines) per convertir-la en un país com Cuba", ha apuntat".

La presentació del PDeCAT a Barcelona ha comptat amb la presència del portaveu del grup municipal, Joaquim Forn, la presidenta de la vegueria de Barcelona ciutat, Mercè Homs; els coordinadors generals Marta Pascal i David Bonvehí, l´exalcalde de Barcelona Xavier Trias i l´exconseller de Justícia Germà Gordó.