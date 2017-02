Mor un noi de 15 anys electrocutat a l'estació de tren de les Borges del Camp

Un jove de 15 anys ha mort electrocutat aquest divendres a la tarda a l'estació de tren de les Borges del Camp (Baix Camp). El noi s'ha enfilat dalt d'un tren de mercaderies que estava aturat en una segona via, ha tocat la catenària i ha patit una forta descàrrega que li ha provocat la mort, segons ha confirmat l'alcalde del municipi a l'ACN, Joaquim Calatayud. Els fets han tingut lloc a quarts de set de la tarda. Segons l'alcalde, el noi estava amb quatre companys més, també menors d'edat, que venien de passar uns dies d'estada al territori i esperaven el tren per tornar a Barcelona. Els cinc nois estaven sols, sense la tutela de cap adult. Sembla ser que una furgoneta els hauria deixat a l'estació i després ha marxat. Segons les primeres informacions el menor era francès o seria estudiant de l'Institut Francès de Barcelona.

Els fets han passat a l'estació de les Borges del Camp, als afores del municipi, on no hi ha vigilància ni personal a la taquilla. En un primer moment, i a causa de la descàrrega de la catenària, el noi ha resultat ferit molt greu i ha estat evacuat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on ha acabat morint. Els Mossos han obert diligències en relació al cas, on també fan reflectir el fet que una furgoneta ha deixat els menors a l'estació i després hauria marxat.

L'alcalde del municipi ha explicat que en el moment dels fets ha arribat un tren de càrrega que s'ha aturat a la segona via per donar al següent tren, que pujava de Reus. Ha estat aleshores quan el noi s'ha enfilat dalt del vagó i ha tocat la catenària. Calatayud ha lamentat que a l'estació no hi ha vigilància i ningú ha pogut controlar els joves, un dels quals "s'ha enfilat i ha patit aquesta desgràcia".