Tret de sortida al macrojudici a Fèlix Millet i Jordi Montull pel cas Palau

El de dimecres que ve té tots els números de ser un dels judicis de la dècada. I això que el destí l'ha fet coincidir en el temps amb dos processos d'igual magnitud –tot i que de característiques diferents– com són el del de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin, i el del 9-N a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega.

El procés contra Fèlix Millet i Jordi Montull, que comença el proper 1 de març, és més que un judici. És un macrojudici que arriba vuit anys després d'inicar-se les investigacions i que s'allargarà quatre mesos. Pel banc dels acusats no només hi passaran l'expresident de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música i la seva mà dreta, sinó 14 acusats més i 115 testimonis, entre els quals tres exconsellers com Pere Macias, Felip Puig i Joaquim Nadal.

Tal i com detallava fa uns dies La Vanguardia, el judici disposarà d'un total de 55 sessions distribuïdes entre l'1 de març i el 27 de juny. El portaran 16 advocats, quatre acusacions particulars i populars que hauran de sintetitzar, analitzar, fiscalitzar i defensar el contingut de més de 60.000 folis que s'han anat acumulant a les dependències judicials des que el juliol del 2009 es va destapar un dels casos de corrupció més trascendents de la història moderna de Catalunya i d'Espanya.



Procés a l'espoli

El cas Palau també es coneix com «l'espoli del Palau». I és la història de com un reconegut empresari (Creu de Sant Jordi del 1999), responsable d'un dels vaixells insignes de la cultura catalana, va orquestrar una trama per desviar quantitats milionàries (uns 25 milions segons el fiscal) per al seu benefici personal i familiar.

Segons el fiscal, per executar el saqueig, Millet va comptar amb la complicitat de col·laboradors com Jordi Montull, la seva filla Gemma Montull o l'exdirectora del Palau Rosa Garicano. Una de les ramificacions del cas arriba fins i tot a l'antiga Convergència, ja que un dels acusats és l'extresorer de CDC Daniel Osàcar.

De fet, una de les missions del judici és concloure si Convergència es va finançar il·legalment per mitjà de la Fundació del Palau. Concretament, si l'empresa constructora Ferrovial va pagar comissions al partit a canvi de contractes públics.

El fiscal del cas és Emilio Sánchez Ulled (el mateix que el del judici del 9-N) i acusa Millet i Montull d'aprofitar-se «descaradament de la confiança pública generada pel prestigi cultural i social inherent al Palau de la Música, que envoltava amb una aurèola d'aparent respectabilitat fins i tot aquells comportaments més dubtosos».

Per la seva banda, els dos acusats principals declararan durant cinc dies: el 8, 9, 10, 16 i 17 de març. Els dies 20 i 22 de març el torn de declarar serà per als responsables civils, com ara Convergència i també els familiars dels principals acusats (les dones de Millet i Montull i les filles del primer).

A partir del 24 de març serà el torn del centenar de testimonis, entre els quals hi ha tres exconsellers de la Generalitat, que hauran d'explicar els contractes públics relacionats amb el finançament irregular de CDC. El judici es perllongarà fins ben entrat el mes de juny. L'escenari del macrojudici no serà al Palau de Justícia, sinó que, per una qüestió d'aforament, les vistes se celebraran a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat.