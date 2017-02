Troben més de 50 gossos morts en bosses de plàstic enmig del bosc a Tossa

Apilats i en bosses de plàstic. Així s'han trobat una cinquantena de cadàvers dels gossos en una zona boscosa, darrere del tancat d'una casa aïllada, prop de la urbanització de Salions, entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. Segons una informació avançada ahir per Ràdio Girona Cadena SER, els Agents Rurals van trobar aquest abocador de cadàvers de gossos fa uns 10 dies. Hi havia animals que feia poc que els havien llençat i altres que ja eren esquelets. Els rurals van descobrir que almenys una vintena dels gossos portaven xip i els van identificar per posar-se en contacte amb els que havien estat els seus propietaris.

Una de les hipòtesis és que els animals morissin i que en lloc d'incinerar-los -complint amb la legislació vigent- el veterinari o veterinària que se n'ha de fer càrrec els anés llençant al bosc. A la casa hi viu la mare d'una veterinària de Vidreres que va ser inhabilitada pel Col·legi de Veterinaris de Girona per mala praxi, després que alguns dels animals als quals havia operat morissin. El cas es troba ara en mans de la Fiscalia de Medi Ambient i dels cadàvers dels cans se'n va fer càrrec el Consell Comarcal de la Selva, que els ha incinerat.