Avatars, robots que ballen i grafè que detecta perills al volant, al NexTech del MWC

Avatars personalitzats per poder participar en la realitat virtual amb la nostra pròpia imatge, sensors de grafè que aturen un vehicle en cas de perill, robots que ballen i detecten la veu humana o pegats que es fonen amb la pell per controlar les nostres constants vitals. El Mobile World Congress mostra la punta de llança de les tecnologies lligades a la realitat virtual, la internet de les coses, la robòtica, els materials superconductors o la conducció autònoma al NexTech, un espai de mostra dedicat a l´enginyeria més disruptiva, tant en l´àmbit experimental com aplicat. Com a tecnologia destacada torna a aparèixer el grafè, després de la seva irrupció durant el MWC de 2016, que ha avançat un pas més i en aquesta edició ja mostra sensors aplicables a indústries com l´automoció o la salut.

El desenvolupament de la robòtica està permetent que aquesta tecnologia traspassi les portes de les fàbriques i s´encamini cap a un ús més quotidià. Leju Robot és una companyia xinesa que dissenya i fabrica robots d´entreteniment que ballen, reconeixen la veu humana, es poden controlar amb un comandament remot i també programar els seus moviments a través d´una app. El representant de la firma, Yang Jin, ha explicat a l´ACN que el robot està pensat per a l´entreteniment familiar i es pot programar perquè canti o fins i tot jugui a futbol.

La realitat virtual i la intel·ligència artificial són dues de les tecnologies en desenvolupament que es mostren a l´espai NexTech del MWC. ELROIS ha dissenyat un programa que combina aquestes dues tecnologies per generar avatars amb aparença humana basats en la nostra pròpia imatge, la de familiars o desconeguts o fins i tot personatges famosos. Segons el representant de la marca coreana, Jung Ho Park , els avatars poden interactuar amb els usuaris a través d´una app de càmera reconeixent les seves veus i emocions i donar-los una resposta o executar accions en conseqüència.



Avenços i aplicacions del grafè



D´altra banda, la irrupció del grafè va ser una de les fites del MWC 2016. La tecnologia s´ha desenvolupat aquest darrer any a nivell experimental i està més a prop de tenir aplicacions industrials. La investigadora de l´Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Alba Rosado, ha explicat que s´estan desenvolupant fotosensors de grafè que es poden aplicar a la indústria de l´automoció i que permetran als vehicles detectar perills, com l´existència d´objectes ocults en la boira i imperceptibles a l´ull humà. Stijn Goossens, també membre de l´ICFO, ha afegit que s´estan desenvolupant membranes de grafè que es poden adherir a la pell i controlar les constants vitals de l´usuari.

La realitat virtual també necessita plataformes físiques perquè els usuaris puguin endinsar-se en aquest entorn digital. El dissenyador en cap d´OPTO ha explicat a l´ACN que el consumidors cerquen cada cop més ulleres de realitat virtual més portables i amb una concepció ´wearable´ que s´allunyi de la imatge més robòtica dels primers dispositius de VR. En aquest sentit, la firma britànica ha presentat al MWC dues ulleres de realitat virtual (una connectable a un telèfon intel·ligent i l´altra a un ordinador) amb un disseny discret i personalitzable perquè els usuaris puguin lluir-les de manera natural en públic.