La Generalitat multa per primer cop dues famílies per no portar els fills a l'institut ACN

Dues famílies de la ciutat de Girona hauran de pagar una multa de 600 euros per no dur els fills a l'institut. L'Ajuntament de Girona és el primer de Catalunya que recorre a la via administrava per combatre l'absentisme escolar. Les dues sancions són per una "falta lleu" i les ha interposat la Direcció General de l'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). "El més important no és la quantia de la sanció sinó el missatge que enviem: l'absentisme no pot quedar impune", ha valorat l'alcaldessa, Marta Madrenas.

La comissió d'absentisme escolar de la ciutat, que funciona des del 2010, ha tractat un total de 80 casos el curs 2015-2016, el doble que un any enrere. Segons els responsables, aquest augment és fruit de la feina per detectar situacions en fase precoç. En els darrers anys, la comissió ha derivat vuit casos a la fiscalia i només un està pendent de judici (el d'un alumne de primària).