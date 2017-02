Judici 9-N: Homs entra al Suprem per declarar acompanyat d'una comitiva

L´exconseller de la Presidència i portaveu del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs, ja es troba al Tribunal Suprem on declararà per la consulta del 9-N acusat dels delictes de prevaricació i desobediència. Homs ha entrat a l´edifici judicial quan faltaven 24 minuts per les 10h del matí i hi ha arribat acompanyat d´una comitiva d´un centenar de persones formada, entre d´altres, per quatres consellers del Govern, representants del PDeCAT, ERC i En Comú Podem i de les quatre entitats sobiranistes.

Homs ha fet els 800 metres que separen el Suprem de la plaça del Rei acompanyat de'una comitiva - EFE

La comitiva ha acompanyat Homs durant els 800 metres que separen la plaça del Rei de Madrid de l´edifici del Tribunal Suprem. Just abans d´entrar al Suprem, Homs ha saludat una per una les autoritats i s´ha abraçat amb l´expresident de la Generalitat, Artur Mas, també imputat per la consulta del 9-N.