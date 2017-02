Ingressa a presó un home per robar un milió d'euros de l'empresa on treballava al Prat

Els Mossos d´Esquadra han detingut en els darrers dies set persones com a presumptes autors d´un robatori d´un milió d´euros d´una empresa dedicada al transport de valors i gestió d´efectius al Prat de Llobregat. Els agents van tenir coneixement del robatori el passat 3 de gener i des d´aleshores es va iniciar una investigació amb la hipòtesi que l´autor era un dels treballadors, ja que, a més, un d´ells havia començat a canviar el seu ritme de vida i un nebot seu, que el va ajudar a cometre el robatori, feia ostentació poc després d´endur-se els diners. Després de passar a disposició judicial, el Jutjat d´instrucció número 5 del Prat de Llobregat va ordenar l´ingrés a presó d´ambdós i llibertat amb càrrecs pels delictes d´encobriment i receptació per a la resta, a més de la retirada del passaport i obligatorietat d´anar a signar al jutjat periòdicament per a les cinc persones restants.

Els detinguts tenen entre 28 i 52 anys i estan acusats d´un presumpte delicte de robatori amb força. Els Mossos van fer un anàlisi dels treballadors de l´empresa d´on s´havien sostret els diners i van sospitar del què acabaria sent l´autor dels fets i un nebot seu. Aquest darrer, entre d´altres, va començar a fer diverses compres de roba de grans marques per imports molt elevats, va adquirir un tot terreny de gamma alta valorat en 32.000 euros, una motocicleta tipus custom per 12.000 euros, un escúter i va donar diners en metàl·lic a diversos familiars i amics propers. A més, havia començat els tràmits per obrir un local de tatuatges.

Davant aquests fets el 14 de febrer es van realitzar entrades i escorcolls en cinc domicilis de Cerdanyola del Vallès i Sant Just Desvern. En el dispositiu es van detenir quatre persones, entre les quals hi havia els dos autors materials del robatori. Així mateix, es van recuperar gairebé 700.000 euros i molts objectes que havien estat comprats amb diners del procedents del robatori.

Els investigadors es van coordinar amb els responsables de seguretat de l´empresa i van poder determinar que un dels treballadors ho havia planificat tot. Al llarg d'un any va estar estudiant les rutes per arribar i marxar de l'empresa, va pensar la forma d'accedir-hi i va controlar els moviments del personal.

El treballador va demanar la col·laboració del seu nebot per poder materialitzar el robatori d´un milió d'euros. Per fer-ho li va facilitar claus mestres i una targeta d'accés per moure's amb total llibertat per les instal·lacions i ell des de la sala de control es va encarregar de controlar i anul·lar les càmeres de seguretat. Tot això va permetre que aconseguissin ràpidament dues saques plenes de bitllets sense aixecar les sospites de la resta de personal.

En dies posteriors a les primeres detencions es van localitzar i detenir tres col·laboradors més a Cerdanyola del Vallès, dues persones el 17 de febrer i un altre el dia 24.

El Jutjat d´Instrucció número 5 del Prat del Llobregat va decretar l'ingrés a presó per dos dels detinguts, el treballador de l'empresa i el seu nebot, i llibertat amb càrrecs pels delictes d´encobriment i receptació per a la resta, a més de la retirada del passaport i obligatorietat d´anar a signar al jutjat periòdicament.