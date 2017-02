Montull negocia implicar CDC a canvi d'una rebaixa de pena per la seva filla

L'exnúmero 2 del Palau de la Música en època de Fèlix Millet, Jordi Montull, està intentant negociar amb la fiscalia un possible pacte per rebaixar substancialment la petició de pena de presó per a la seva filla, Gemma, a canvi de parlar sobre les suposades comissions irregulars a CDC, segons fonts properes al cas. El judici comença aquest dimecres a la Ciutat de la Justícia amb les qüestions prèvies, però Montull i Millet no declaren fins la setmana que ve. Per això, encara hi ha dies perquè es pugui confirmar, o fins i tot mesos, perquè podria consistir en una confessió de Montull a canvi que el fiscal canviï les seves peticions de pena per a Gemma Montull, actualment de 26 anys de presó, al final de la vista oral, previst per al juny.

Fins ara Montull només ha confessat haver-se quedat, juntament amb Millet, uns 3,3 milions del Palau i l'Orfeó Català per a viatges, obres i altres despeses personals. Però les acusacions eleven l'espoli fins a més de 20 milions d'euros. No obstant, mai han admès les suposades comissions irregulars que Ferrovial pagava a CDC a canvi d'obra pública a través del Palau, comissions de les quals ells es quedarien una part, segons la fiscalia. En concret, el ministeri públic creu que el partit hauria obtingut 6,6 milions d'euros amb aquestes comissions.

Les converses informals van començar fa mesos, quan la fiscalia encara no havia presentat el seu escrit d'acusació, però es van refredar, ja que Montull exigia com a condició 'sine qua non' que la seva filla no ingressi a presó i per tant tingués una pena inferior als 2 anys, cosa que la fiscalia no acceptava. A mesura que s'acostava l'inici del judici, les converses es van reprendre, i la investigació al Vendrell sobre el suposat finançament irregular de CDC, conegut com el cas del '3%', pot haver influït en Montull i en la fiscalia, que podria reafirmar les seves sospites amb una confessió inesperada.

El pacte és molt complicat, perquè implica moltes parts. Un acord de conformitat amb totes les defenses, que algunes consultades per l'ACN propugnen, i totes les acusacions sembla gairebé impossible, perquè implicaria que CDC acceptés el finançament irregular o que la FAVB reduís moltíssim l'acusació contra Gemma Montull. Un pacte parcial entre algunes parts també és difícil d'acceptar fins i tot pel tribunal de l'Audiència que l'hauria de confirmar, ja que deixaria algunes parts indefenses. Però en els darrers temps s'ha obert una tercera possibilitat, que últimament han practicat alguns acusats per corrupció, com Jaume Matas i altres a Balears, que durant el judici accepten part de la culpa i al final el fiscal rebaixa la seva petició de pena en les conclusions definitives.