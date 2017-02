Què passa amb les xarxes socials d'una persona quan mor?

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de voluntats digitals, una norma "pionera" per regular la vida digital de les persones mortes. Es tracta d'un nou marc legal que reconeix el valor patrimonial de la petjada digital. És per això que estimula la designació d'un hereu digital, que quedi explícitament manifest al testament. Aquest hereu serà l'encarregat d'administrar tots els comptes i continguts del difunt a la xarxa, d'acord amb la seva voluntat. L'objectiu és que els hereus quedin inequívocament apoderats davant dels prestadors de serveis digitals, que els hauran de facilitar tant l'accés a tots els comptes com la retirada i la recuperació dels arxius dels difunts.



L'aprovació d'aquest Projecte de llei coincideix amb la celebració del Mobile World Congress a Barcelona, un escenari en el qual es generen molts debats sobre les noves tecnologies. Amb aquesta llei, el Govern vol donar als ciutadans "una resposta adequada" a qüestions per a les quals la legislació actual encara no ofereix una solució clara, com ara què passa amb aquells comptes que continuen en funcionament quan una persona ha mort o ha estat incapacitada o com s'han de gestionar aquells continguts que romanen a les xarxes socials més enllà de la mort.



"És evident que darrere el debat de les noves tecnologies i de les tecnologies en general hi ha implicacions en l'àmbit social i personal que segurament encara no tenen resposta prou adequada", ha afirmat el conseller de Justícia, Carles Mundó, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern. Per aquest motiu, ha assegurat que el Govern vol "poder donar respostes als ciutadans de perquè quan morim físicament no morim digitalment".



En aquest sentit, Mundó ha destacat que, amb la normativa aprovada avui, el Govern també vol contribuir a "generar un debat que interpel·la a les administracions i els governs, però també als ciutadans, als prestadors de serveis digitals i als responsables de xarxes socials i d'aplicacions que disposen de molts continguts de caire personal vinculats a la intimitat de les persones".



Entre els actius d'una herència digital, el Projecte de llei hi distingeix les comunicacions electròniques, els comptes de xarxes socials, l'emmagatzematge d'arxius al núvol; o els béns, serveis i dominis adquirits per la persona traspassada. L'hereu digital també es farà càrrec de la titularitat dels comptes i dels continguts a Internet si el seu titular és declarat incapaç.