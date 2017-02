Polèmica per un bus que circula amb un missatge en contra de la transsexualitat

Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès seran les pròximes parades de la campanya 'Hazte Oir', que aquesta setmana ha arrencat a Madrid envoltada de polèmica pels seus lemes en contra de la transsexualitat. Les tres ciutats estan en alerta i, de fet, els Ajuntament de l'Hospitalet i Sant Cugat ja han anunciat que no autoritzaran la campanya.

Tot i reconèixer que no es poden evitar que l'autobús circuli, no permetran que s'aturi, amb l'objectiu de minimitzar la difusió dels missatges transfòbics del "bus de la intolerància". A la capital catalana, també l'Ajuntament de Barcelona esta estudiant el cas per impedir que l'autobús arribi a la ciutat i aquest dimarts la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, té previst comparèixer per analitzar la situació.

La campanya, que ha donat el seu tret de sortida a Madrid, preveu passar divendres 3 de març per Barcelona i l'endemà, dissabte 4, per l'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès. Des dels consistoris es veu l'anunci amb recel i ja treballen en mecanismes per evitar la presència de l'autobús a les ciutats.

L'Ajuntament de l'Hospitalet ha anunciat que no autoritzarà que l´autobús s'aturi a la ciutat, si bé no pot impedir que circuli pels carrers de la població. "Tampoc no es permetrà que utilitzi megafonia per difondre els seus missatges discriminatoris", asseguren des del consistori, que condemna els missatges transfòbics i discriminatoris cap els nens i nenes transsexuals. L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha dit que "la discriminació per identitat de gènere és un problema molt greu, sobretot entre menors d´edat".

Tampoc és benvingut l'autobús a Sant Cugat del Vallès. L'Ajuntament també ha anunciat mesures per evitar que els missatges de la campanya 'Hazte Oir' arribin a la ciutat. En aquest sentit, la primera tinent d'alcalde, Cristina Paraina, recorda que els impulsors de la campanya "no tenen permís per aturar-se a Sant Cugat" i avisa que l'Ajuntament "es reserva el dret de denunciar els missatges, que són intolerants, i que no es poden permetre".

També l'Ajuntament de Barcelona esta estudiant el cas per impedir que l'autobús arribi a la ciutat i aquesta dimarts la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, té previst comparèixer per analitzar la situació. Els grups d'ERC i el PSC, per la seva banda, exigeixen accions concretes "contra l'autobús de l'odi" per poder aturar la campanya.

Per la regidora republicana Montse Benedí, 'Hazte Oir' promou "un missatge de l'odi que cal aturar a Barcelona i arreu", mentre que els socialistes consideren la campanya "una vulneració greu del codi penal en matèria de delictes d'odi, ja que es fonamenta en la discriminació i estigmatització dels menors transsexuals i incita a la violència cap al col·lectiu LGTBI".

Els republicans entraran també preguntes al Congrés dels Diputats i al Senat i demanaran al Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza, que emprengui accions contra aquest tipus de campanyes discriminatòries.