El TSJC admet a tràmit la querella contra Forcadell

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit la querella presentada per la Fiscalia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i tres membres més de la Mesa -el vicepresident primer, Lluís Corominas; la secretària primera, Anna Simó, i la secretària quarta, Ramona Barrufet- pels delictes de desobediència i prevaricació en haver permès la votació a l'octubre de la resolució sobre la convocatòria d´un referèndum unilateral. Aquesta és la segona querella de la Fiscalia contra Forcadell admesa a tràmit pel TSJC. La primera va ser admesa després que la presidenta de la cambra va permetre la votació sobre les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent tot i l'advertència del Tribunal Constitucional.

La Sala Civil i Penal del tribunal ha seguit la petició de la Fiscalia i ha decidit acumular aquesta segona querella a la causa que ja instrueix el TSJC per l'aprovació de les conclusions de la comissió del procés constituent a finals de juliol.

Dijous passat la Fiscalia Superior de Catalunya va presentar la querella contra Forcadell, Corominas, Simó i Barrufet, però va descartar fer-ho contra el secretari tercer, Joan Josep Nuet, perquè va considerar que no pretenia "tirar endavant un projecte polític amb total menyspreu de la Constitució del 1978".

En una nota, la Fiscalia va indicar que havia presentat la querella "d'acord amb les instruccions rebudes de la Fiscalia General de l'Estat" i considerava que la resolució del referèndum unilateral suposa "un acte d'aplicació i desenvolupament" de la resolució d el 9 de novembre del 2015, anul·lada pel Constitucional, contravenint decisions de l'alt tribunal respecte a aquest text i la suspensió de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent. El ministeri públic va considerar que els querellats "van incomplir en ple coneixement" advertiments anteriors del Constitucional en que es demanava "impedir o paralitzar" qualsevol iniciativa que desenvolupés les resolucions anul·lades.

Segons va apuntar la Fiscalia, amb la decisió de permetre la votació de les resolucions, Forcadell, Corominas, Simó i Barrufet "posen en evidència la seva voluntat inequívoca i irreversible de portar a terme el seu projecte polític per la força dels fets consumats, amb total menyspreu per la Constitució del 1978" i pels pronunciaments del TC.

En l´acta, el TSJC assenyala que el "minuciós i extens" relat dels fets de la querella formulada per la Fiscalia "se sustenta en una abundant documentació pública „de naturalesa administrativa i judicial„ indiciaria i provisionalment demostrativa dels diferents elements dels tipus penals", per la qual cosa, afegeix, "es compleixen satisfactòriament tant el requisit de tipicitat com el de versemblança per fonamentar la seva admissió a tràmit". Ara, els querellats tenen tres dies per presentar al·legacions.