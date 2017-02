VÍDEOS: Els àudios de les converses de l'autor del doble crim d'Aspa amb el 112 i els Mossos d'Esquadra

Les converses que l'autor confés del doble crim d'Aspa va tenir amb el 112 i després amb un agent dels Mossos d'Esquadra s'han fet públiques aquest dilluns.

En les gravacions, Ismael Rodríguez explica que "estava caçant, i han vingut els dos agents rurals", que "m'he posat molt nerviós", que "estan morts, els dos", i que ha estat ell. L'operadora li demana que no pengi i passa la trucada als Mossos d'Esquadra. L'agent li torna a preguntar què ha passat i si es tracta d'un accident i ell, nerviós, respon "No ho sé. M'han vingut, m'he posat nerviós, i no sé perquè he reaccionat així". L'agent acaba la conversa dient-li que es quedi on és fins que hi arribin els Mossos.

La trucada al 112



La trucada al telèfon d'emergències es produeix a les 11.39h del matí del dissabte 21 de gener, i segons l'auto de presó provisional que va emetre el jutge, l'acusat, Ismael Rodríguez, va declarar que va ser cap a les 10.50h que els agents rurals es van dirigir cap a ell, quan li van donar el "bon dia", i li van demanar que "descarregués l'arma" Per tant, almenys, i a falta de més informes pericials, haurien transcorregut tres quarts d'hora entre els tràgics fets i la trucada al 112

La conversa amb els Mossos