9-N: El fiscal manté la petició de nou anys d'inhabilitació per a Francesc Homs

El fiscal del Tribunal Suprem Jaime Moreno ha mantingut en el torn de conclusions definitives la petició de nou anys d´inhabilitació per a l´exconseller de la Presidència i portaveu del PDeCAT a Madrid, Francesc Homs, a qui imputa delictes de desobediència greu i prevaricació per l´organització de la consulta del 9-N.

Segons el fiscal, Homs no va acatar la interlocutòria de suspensió dictada pel Tribunal Constitucional (TC) ni va actuar per aturar els preparatius de la consulta. El govern de la Generalitat, ha dit, va fer "un desafiament a la legalitat i un pols a l´Estat de dret per art d´una CCAA que desoïa el mandat del TC".