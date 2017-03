Agricultura repartirà gratuïtament llet a les escoles catalanes

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació repartirà gratuïtament durant aquest curs escolar llet als alumnes de centres educatius catalans qualificats d'alta complexitat, on hi ha una major necessitat de garantir una alimentació saludable dels alumnes. En concret, els alumnes de segon cicle d'educació infantil i de tots els cicles de primària dels centres que ho sol·licitin rebran llet per al consum d'un got diari durant l'esmorzar o el berenar. Agricultura s'encarregarà de designar un proveïdor per al subministrament de la llet i destinarà 277.000 euros a aquesta iniciativa. Aquesta acció s'emmarca en el programa europeu de distribució de llet a les escoles que busca promoure el consum de llet i els seus derivats en les dietes dels alumnes durant l'etapa de formació dels seus hàbits alimentaris.

La resta d'escoles catalanes també poden adherir-se a aquest programa, tot i que en aquest cas les condicions són diferents. Els alumnes que es poden beneficiar d'aquest pla són els d'educació infantil, incloses les llars d'infants, els d'educació primària i secundària. A més de llet, també se subministrarà iogurt i/o formatge. Les escoles s'han d'encarregar de contactar amb un proveïdor que els subministri aquests productes. L'ajut serà de 18,15 euros per cada 100 quilos d'equivalent a llet i està finançat pel Fons Europeu Agrícola de Garantia de la Unió Europea.

Aquest dimecres s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria d'aquests ajuts. Els centres interessats poden fer les seves inscripcions fins el 21 de març.

La llet és un aliment saludable i d'alt valor nutritiu recomanable en totes les etapes de la vida. És la font alimentària de calci més aprofitable i ajuda a mantenir una adequada densitat òssia. També és un dels aliments més complets i equilibrats perquè aporta vitamines, minerals i proteïnes d'alt valor nutricional. A Catalunya es produeix una de les llets de més qualitat d'Europa.