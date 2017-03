Millet es presenta a declarar en cadira de rodes en el primer dia de judici pel 'cas Palau'

Els exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet i Jordi Montull ja han arribat a la Ciutat de la Justícia, on seran jutjats a partir d'aquest dimecres pel 'cas Palau', després d'una llarga i laberíntica instrucció judicial de gairebé 8 anys. També han arribat altres acusats, com és el cas de l'extresorer de CDC Daniel Osàcar.

Montull ha arribat a la Ciutat de la Justícia pocs minuts després de les 9 del matí juntament amb la seva filla, Gemma Montull, que s'enfronta a una petició de 26 anys de presó, i dels seus advocats. Per la seva banda, Millet ha arribat en cadira de rodes a les 09.33. Ho ha fet amb retard, ja que el judici estava previst que comencés a les 09.30 hores.

Aquest dilluns, en declaracions a RAC1, l'expresident del Palau ja va explicar que troba "molt malament" de salut i que demanarà no haver d'estar present a totes les sessions del judici.

Millet i Montull, els dos principals acusats, s'enfronten a una petició de 27 anys i mig de presó per haver desviat almenys 18 milions d'euros del Palau de la Música i l'Orfeó Català.

Està previst que el judici duri quatre mesos, repartits en 55 sessions. Aquest dimecres es començarà amb les qüestions prèvies amb la incògnita de saber com acabarà la negociació entre la defensa de Montull i la Fiscalia per un eventual pacte que implicaria CDC a canvi d'una rebaixa de pena per a Gemma Montull.