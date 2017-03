El Parlament citarà Sáenz de Santamaría, Moragas i Millo a la CAI per l'Operació Catalunya

El Parlament ha aprovat la sol·licitud de compareixença de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) per les anomenades operacions 'Precinte' i 'Catalunya'. Amb els vots a favor de JxSí, PSC i CUP, també ha tirat endavant que compareguin també per l''Operació Catalunya' el director del gabinet de la Presidència de Mariano Rajoy, Jorge Moragas; el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo; l'excomissari de policia José Manuel Villarejo; i el comissari Marcelino Martín Blas-Aranda. S'han abstingut C's i CSQP, i PPC hi ha votat en contra. El debat previ a la votació ha girat sobre la idoneïtat de votar les compareixences a la CAI quan el ple de la setmana vinent votarà, i previsiblement aprovarà, la creació d'una comissió d'investigació específica sobre els suposats intents per desacreditar dirigents sobiranistes. El PPC ha emmarcat les peticions de compareixença en una "maniobra de distracció" pel cas Palau.

La Comissió d'Afers Institucionals (CAI) ha aprovat, en una votació en bloc, aquestes cinc compareixences –la de la vicepresidenta del govern espanyol tant per l'Operació Catalunya' com "en relació als plans il·lícits i accions al marge de la llei contra àmbits i instal·lacions que són competències i instal·lacions de la Generalitat". Totes les sol·licituds són a proposta de JxSí, i han rebut l'aval dels socialistes i els cupaires. En canvi, hi han votat en contra els diputats populars mentre que C's i CSQP han optat per l'abstenció per motius de forma.

De fet, el debat previ dels grups s'ha centrat en la idoneïtat de votar aquest dimecres les compareixences d'aquestes cinc persones a la CAI, quan el ple de la setmana que ve preveu la votació, i previsible aprovació d'una comissió d'investigació específica sobre l''Operació Catalunya' - ja hi han anunciat el seu suport JxSí, PSC, CSQP i CUP.

Finalment s'han sotmès a votació perquè el diputat de JxSí David Bonvehí hi ha insistit per no avançar esdeveniments. "Ja farem l'escrit corresponent per unificar les compareixences", ha apuntat Bonvehí. Des de C's, Carlos Carrizosa, que ha definit l''Operació Catalunya' com a cas "d'espionatge d'un govern a adversaris polítics absolutament censurable", ha suggerit que hi ha compareixents que haurien d'intervenir la comissió que s'impulsa al Congrés dels Diputats.

El portaveu parlamentari adjunt del PSC, Ferran Pedret, ha advertit que l'aval dels socialistes a les compareixences a la CAI, arriba en el "benentès que no prefigura el pla de treball de la comissió d'investigació". Ha retret però a JxSí que seria més raonable deixar les peticions per a la d'investigació: "No hi ha cap inconvenient per posposar uns dies les sol·licituds", ha afirmat. Aquest és, de fet, l'argument que ha esgrimit Lluís Rabell, president del grup parlamentari de CSQP, per justificar la seva abstenció a la CAI.

En les intervencions, la diputada del PPC Esperanza García ha emmarcat les peticions de compareixença en una "maniobra de distracció" de JxSí i el Govern just la setmana que arrenca el judici del cas Palau: "mentre el govern mira de reüll perquè Montull no parli i reconegui que CDC s'ha finançant il·legalment", ha etzibat en un paral·lelisme amb la creació de la comissió d'investigació sobre el 'cas Vidal'. "Ni ens prestem a tapar vergonyes d'aquest Govern ni participem en maniobres de distracció", ha etzibat citant també la CUP.

Precisament la diputada dels cupaires i portaveu parlamentaria, Anna Gabriel, li ha preguntat si algun parlamentari popular ha acompanyat l'acusació popular a la Ciutat de la Justícia. "Nosaltres sí", ha dit en referència a Eulàlia Reguant i en recordar que els cupaires van "posar diners de la butxaca" per perseguir-ho. "No sé si la maniobra de distracció la fan vostès tapant les maniobres d'Alícia Sánchez-Camacho", li ha etzibat Gabriel.

Per al·lusions, Bonvehí ha lamentat les paraules de la diputada popular: "Té bastanta cara per fer-les" tenint en comptes les informacions periodístiques sobre l'exlider del PPC de les darreres setmanes. La intervenció del diputat de JxSí, que ha assegurat que es "persegueix la gent per les seves idees", ha rebut un advertiment del president de la comissió, Jean Castel, diputat de C's, que ha apuntat que l'expressió 'tenir cara' "s'extralimita" del debat polític i per això li ha reclamat "elegància".