Un eurodiputat a l'Eurocambra: «Les dones han de cobrar menys perquè són dèbils i menys intel·ligents»

Un eurodiputat d´extrema dreta de Polònia, Janusz Korwin-Mikke, ha justificat aquest dimecres des del Parlament Europeu que les dones cobrin menys que els homes perquè són, ha dit, "més dèbils, més petites i menys intel·ligents". "Jo sóc aquí per defensar les dones europees d´homes com vostè", ha respost l´eurodiputada socialista Iratxe García, que ha criticat que "segons les teories" de Korwin-Mikke les dones "no tindrien dret" a ser eurodiputades. L´ultra polonès ja va ser suspès temporalment del càrrec el 2015 per fer la salutació nazi durant un debat parlamentari. Durant la intervenció masclista de Korwin-Mikke presidia la cambra una dona, l´alemanya socialista Evelyne Gebhardt, i també hi havia al ple la comissària d´Igualtat de Gènere, Vera Jourová.

"Sap vostè quin paper ocupaven les dones a les Olimpíades de física de Polònia? La primera dona? Li diré jo, el lloc 800. Sap quantes dones hi ha entre els 100 primers jugadors d´escacs? Li diré jo, cap", ha assegurat l´eurodiputat polonès, interpel·lant directament a Iratxe García, que havia defensat la igualtat salarial entre homes i dones. "Per descomptat que les dones han de guanyar menys que els homes, perquè són més dèbils, més petites, menys intel·ligents", ha assegurat.

L´eurodiputada socialista espanyola l´ha contestat remarcant que "segons els seves teories" ella "no tindria dret a ser eurodiputada". "I sé que li dol i li preocupa que les dones puguem representar els ciutadans en igualtat de condicions que vostè. Jo vinc aquí a defensar les dones europees d´homes com vostè", ha afirmat.