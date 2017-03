Un jutjat prohibeix de forma cautelar la circulació de l'autobús d'Hazte Oír

El Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid ha acordat com a mesura cautelar la prohibició de circulació de l'autobús desplegat per Hazte Oír fins que no retiri el missatge contra la transsexualitat.

Així ho indica el jutjat en un ofici amb data de dimecres, al que ha tingut accés Europa Press, després de rebre l'escrit de la Fiscalia Provincial de Madrid que sol·licitava precisament aquesta mesura cautelar. Contra la resolució cal interposar recurs de reforma.

En el seu escrit, es decreta la prohibició de circular d'aquest autobús, en entendre que el seu missatge "no es limita a exposar" l'ideari del col·lectiu, sinó que es dirigeix a persones amb una orientació sexual "diferent" per lesionar la seva "dignitat".

L'Ajuntament de Madrid ja va procedir a la immobilització de l'esmentat autobús que pretenia recórrer els carrers de la ciutat amb el missatge "Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin. Si neixes home, ets home. Si ets dona, seguiràs sent-ho".