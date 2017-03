Rescaten una nena de cinc anys penjada d'un setè pis a Alacant

Els bombers van rescatar sobre les 22.15 hores d'aquest dimecres una nena de cinc anys que estava penjant d'un finestral d'un habitatge situat en un setè pis, en un edifici d'Alacant, i que estava sola a casa. La mare ha estat detinguda acusada d'un delicte d'abandó de menors i la petit es troba amb el seu pare biològic, ja que la parella està separada, segons han informat fonts de Bombers i de la Policia Nacional.





Rescate niña 5 años en Luceros pic.twitter.com/tVnudVRYgZ „ Bomberos Ayto Alic (@bomberosalic) 1 de marzo de 2017



La nena va sortir pel finestral de la seva casa, situada en la plaça de Luceros d'Alacant, i es va quedar subjecta a la barana d'alumini per l'exterior. Els bombers van acudir immediatament amb dos vehicles, un d'ells a l'escala que tenia una cistella al final des d'on van aconseguir agafar i subjectar la menor, que estava molt espantada.De forma preventiva havien col·locat un matalàs en el sòl per si hi havia qualsevol contratemps mentre realitzaven el rescat en altura. A més, per si fallava el rescat des de la cistella del vehicle, altres bombers es van situar en l'àtic per poder subjectar la petita. D'aquesta manera, es tenien les dues zones cobertes.Fins al lloc es va mobilitzar també una unitat del SAMU encara que no va ser necessària la seva actuació ni portar-la a cap centre hospitalari perquè estava en perfecte estat encara que "molt nerviosa".Per la seva banda, mentre els bombers procedien al rescat agents de la Policia Nacional van accedir a l'interior de l'habitatge per comprovar si als pares els havia passat res. Al poc temps de finalitzar el rescat, la mare de la petita va tornar al domicili i va declarar que estava en el gimnàs.La dona, sobre la qual no hi ha denúncies prèvies, va ser detinguda acusada d'un delicte d'abandó de menors i està a l'espera de passar a la disposició del jutjat de guàrdia. La petit va ser lliurada al pare biològic. Els progenitors estan separats.