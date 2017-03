Rull: «Si algú vol saber què és el centralisme i la seva absurditat que agafi l'Euromed»

El conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull ha lamentat aquest dijous el disseny radial de les infraestructures a l´estat espanyol exemplificant-lo en l´Euromed i la connexió ferroviària mediterrània. Durant la seva intervenció a la taula ´Les infraestructures i la mobilitat a l´EURAM´, Rull ha dit que Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears pateixen "una expressió desmobilitzadora de recursos i absolutament ineficient" com és el centralisme, i ha ironitzat que acredita que la manera més ràpida per connectar dos punts "no és la línia recta sinó el triangle", perquè "la manera més ràpida d´anar de Barcelona a Alacant és via Madrid a través de l´AVE". El conseller ha contraposat aquest disseny radial al del Corredor Mediterrani que és "imbatible" des del punt de vista de la taxa de retorn en inversió. Rull ha intervingut en la primera taula la Jornada ´L´hora de les decisions´ a València, al costat de la consellera d´Habitatge i Obres Públiques de la Generalitat Valenciana María José Salvador i de l conseller de Territori del govern de les Illes Balears, Marc Pons.