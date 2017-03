Seguiment desigual de la vaga d'estudiants tot i els piquets i les accions pacífiques

La vaga d'universitaris convocada per aquest dijous està tenint un seguiment desigual segons les facultats i universitats. A Raval, els estudiants compten amb el suport del degà i s'han anul·lat les classes per la qual cosa, les aules han quedat totalment buides i només alguns professors i personal administratiu entrava a l'edifici. A Matemàtiques han apostat per crear grups d'estudis. És una mostra que les reivindicacions s'han fet, en les primeres hores de mobilització, de manera pacífica ja que tan sols a la UAB s'han repetit els incidents d'aquest dimecres, quan els estudiants han tallat la circulació de ferrocarrils uns minuts i han aixecat barricades contra la presència policial al campus.

Abans de les 9 del matí, un grup d'alumnes de la Facultat de Filosofia de la UB-Raval han ocupat el porxo de l'edifici per fer una de les primeres classes al carrer. És una de les accions que s'han organitzat, a banda de la manifestació unitària prevista per aquest dijous al migdia, en motiu de la vaga del 2-M i una manera també, de fer visible la protesta estudiantil contra les taxes universitàries, per les quals reclamen una rebaixa del 30% instant al Govern a complir la moció parlamentària que ho sol·licitava. Així ho ha explicat el portaveu d'aquest moviment a l'ACN, Brian Jiménez, que ha recordat que les taxes universitàries dificulten l'accés a la universitat i no tenen en compte altres despeses com la residència i el material.

A la facultat de Matemàtiques, a l'edifici històric de la UB, els alumnes han organitzat espais d'estudi a les dues portes per informar a tot l'alumnat de l ajornada de vaga, i convèncer-los per assistir a la manifestació del migdia. A Filologia, en canvi, els piquets han bloquejat l'entrada amb cadires i pancartes i prohibien l'accés dels alumnes, mentre es deixava anar a treballar docents i personal administratiu.

La Secretaria d'Universitats i Recerca encara no ha recopilat les dades de seguiment, però des de les diferents universitats públiques de l'àmbit metropolità s'ha constat un seguiment desigual.. A la Universitat de Barcelona, a banda de la suspensió de classes a Raval i del tancament, per part dels piquets a Filologia, tampoc han pogut entrar els estudiants de la Facultat de Dret. A la Universitat Autònoma de Barcelona, els universitaris també han bloquejat les portes i han tallat el tren una durada de 5 minuts. Segons ha informat el SEPC, alguns estudiants havien aixecat barricades i la presència policial al Campus ha generat moments de tensió.

Pel que fa a la Universitat de Pompeu Fabra, s'han tancat els accessos als edificis de Ciutadella i Poble Nou fins a les 11 del matí per raons de seguretat. A la Universitat Politècnica de Catalunya el dia ha començat amb normalitat sense que els alumnes hagin participat en la vaga.

Els estudiants mobilitzats participaran aquest dijous al migdia en una vaga convocada pel SEPC per protestar contra les taxes universitàries actuals i reclamar una rebaixa de les taxes del 30%, complint la moció parlamentària de l'abril passat. El sindicat també demana equiparar els preus de graus i màsters perquè la implantació del 3+2 no perjudiqui els estudiants.