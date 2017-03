Alerta per nevades en punts del Solsonès, l'Anoia i el Prepirineu

La neu pot fer acte de presència aquesta matinada i durant el matí de dissabte en alguns punts de la Catalunya Central, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. On més possibilitat de nevades hi ha és al Pirineu i Prepirineu, però no se'n descarten en zones del Solsonès i l'Anoia, per sobre dels 600 metres, així com al Baix Camp, el Priotat, la Conca de Barberà i la Segarra. En aquestes zones poden haver-hi acumulacions fins a 5 cm. Al Pirineu la cota de neu començarà als 1.600 metres i baixarà al final del dia al voltant dels 1.400. Es podran acumular més de 30 cm per sobre dels 2.000 metres.



Paral·lelament a la neu, també s'esperen fortes ventades de component oest en una àmplia franja que ocupa des de les terres de Ponent, la Catalunya central i fins al litoral central i sud (comarques de Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Garrigues, Segarra, Anoia, Conca de Barberà, Priorat, Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat i Barcelonès).



Protecció Civil també avisa de la mala mar que a partir d'aquesta nit i fins dissabte al migdia, afectarà la costa central, entre el Garraf i el Baix Empordà, on les onades poden superar els 2,5 m (maregassa), amb mar de fons del sud i acompanyades de cops de vent. Cal evitar acostar-se allà on trenquin les onades de forma violenta. Una onada més gran que les altres es pot endur una persona mar endins i impedir que pugui tornar a terra.