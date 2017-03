Enganyen un jove amb una falsa cita i l'apallissen

Els Mossos d'Esquadra van detenir el cap de setmana passat cinc joves, d'entre 18 i 23 anys, veïns de Terrassa i nacionalitat espanyola per apallissar un noi al qual havien enganyat oferint-li una falsa cita amorosa. Els fets es remunten al dimarts 21 de febrer, quan la policia catalana va ser alertada que hi havia una baralla a la Ronda Ponent de la ciutat egarenca. Quan els agents van arribar al lloc només hi quedava un jove amb diverses contusions al cap i al cos. Els Mossos van saber que la víctima havia tingut una disputa a través de les xarxes socials amb una amiga de l'institut. Arran d'aquests fets i per venjança, una amiga de la noia va citar-lo en un lloc apartat. Allà l'esperaven tres noies i dos nois que es van acarnissar amb el jove, que va ser colpejat amb objectes contundents fins que va patir una fractura a la mandíbula i va perdre diverses dents. Els dos nois detinguts han ingressat a presó i les altres tres arrestades han quedat en llibertat.

Els fets es remunten al dimarts 21 de febrer, quan els Mossos d'Esquadra van ser alertats perquè hi havia una baralla entre diversos joves a la Ronda de Ponent de Terrassa. Un cop al lloc, els agents van localitzar un noi sol que tenia diverses contusions al cap i al cos i que va ser traslladat immediatament a l'hospital.

De les investigacions posteriors, els mossos van saber que la víctima havia tingut una disputa, a través de les xarxes socials, amb una amiga de l'institut. Arran d'aquests fets i per venjança, la noia va quedar amb un grup de joves i va organitzar una trobada amb la víctima enganyant-lo. Una amiga de la noia va fer veure que volia una cita amb el jove agredit i van quedar per trobar-se en un lloc apartat per tenir intimitat. Un cop al lloc, la víctima es va trobar amb un grup de tres noies i dos nois que l'esperaven i que el van apallissar. La banda es va acarnissar amb el jove, que va rebre puntades de peu i cops de puny al cap i al cos amb objectes contundents. A més, durant l'agressió li van treure les claus de casa, que van llençar a la riera, i van intentar robar-li el telèfon mòbil, tot i que no ho van aconseguir.

Aquesta agressió va causar al jove una fractura de la mandíbula i la pèrdua de diverses peces dentals, a banda de les contusions a tot el cos. Com que els agressors eren de l'entorn de la víctima, van ser els agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat i de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà els que van identificar els membres del grup amb l'ajuda de les xarxes socials.

El dissabte passat, 25 de febrer, els mossos van detenir les tres noies del grup i diumenge, 26 de febrer, es van arrestar els dos joves, de 22 i 23 anys, que tenien antecedents penals i policials previs per delictes violents.

Dilluns, 27 de febrer, els cinc joves van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Terrassa, investigats per un delicte greu de lesions i un robatori amb violència i intimidació. El jutjat va decretar llibertat amb càrrecs per les tres noies i l'ingrés a presó per als dos nois.