L'Audiència Nacional manté en llibertat i sense mesures cautelars Blesa i Rato

L'Audiència Nacional ha decidit no adoptar mesures cautelars contra els expresidents de Caja Madrid, Miguel Blesa, i de Bankia, Rodrigo Rato, que d'aquesta manera es mantenen en llibertat sense fiança. Tots van ser condemnats pel cas de les targetes 'black', Blesa a sis anys de presó i Rato a 4,5 anys per apropiació indeguda de fons de l'entitat. La Fiscalia havia demanat presó eludible amb fiança per a Blesa i cap mesura cautelar per a Rato, mentre que l'acusació popular reclamava presó sense fiança per a tots dos. Finalment, la secció quarta de l'Audiència Nacional ha rebutjat imposar cap mesura cautelar fins que no es resolgui el recurs que s'interposaran al Tribunal Suprem.