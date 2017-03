Puigdemont: «La partida està perfectament avalada i el referèndum es farà»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest divendres que el referèndum sobre Catalunya es convocarà perquè "la partida econòmica amb els diners reservats per fer un referèndum està perfectament avalada".

"També hi ha bones notícies avui", ha dit en el seu discurs de clausura de l'assemblea general de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), en al·lusió implícita al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat sobre el projecte de Pressupostos 2017 i el referèndum.

El dictamen veu inconstitucional que la disposició addicional 31 dels comptes afirmi que el Govern ha de destinar recursos aquest any a un referèndum d'independència, encara que avala els 5,8 milions previstos per a 'processos electorals' i els 330 milions del fons de contigència que el Govern contempla cada any per a imprevists.

Puigdemont ha assenyalat que estan "a només uns mesos de donar sentit al motiu pel qual es va crear l'AMI", i ha recordat que compten amb un Parlament amb majoria independentista que ha encarregat al Govern un projecte de govern i de país que respongui la majoria.

"Sé que els ajuntaments esteu preparats per aguantar i, sobretot, per aportar el bon fer del món local quan cal respondre situacions complexes", com ja ha fet i haurà de fer, ha afegit.

En aquest sentit, ha dit que l'AMI ha d'"acompanyar, liderar quan correspongui i empènyer en aquest tram final".