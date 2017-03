Un segon referèndum escocès tensa la política britànica

A una setmana de la conferència nacional del Partit Nacional Escocès, un segon referèndum per la independència tensa l'agenda política a Londres.

La Primera Ministra Britànica Theresa May ha acusat aquest matí al partit independentista de tenir intencions de conduir la situació a "un túnel" i ha advertit a a Escòcia que tingués seny. May a fet aquestes declaracions contundents a Glasgow coincidint amb la conferència del partit conservador escocès. Ha dit: "El Partit Nacional Escocès juga a política pensant-se que és un joc. Però la política no és cap joc i la gestió de les competències atribuïdes a Escòcia són massa importants per a ser desateses.

"Tots nosaltres sabem que el Partit Nacional Escocès mai pararà de torçar la veritat i distorsionar realitat en el seu esforç per denigrar el nostre Regne Unit i portar més enllà la seva obsessió d'independència". Ha afegit la líder britànica.

Declaracions que serveixen de precedent a la conferència del Partit Nacional Escocès que es reuneix la setmana vinent i, que segons varis diaris, podria servir per a anunciar formalment la polèmica intenció dels escocesos per a celebrar un segon referèndum.

La Primera Ministra d'Escòcia Nicola Sturgeon ha contestat rapidament a May que "el seu govern no té cap mandat dins Escòcia, i cap base democràtica per treure'ns d'Europa i el mercat sol contra la nostra voluntat". La líder independentista ha anat més enllà acusant la nova política de Londres "d'obstinada i intransigent" amb els governs regionals.

"De manera creixent, aquest govern dels tories sembla que es pensi que pot fer el que vol Escòcia i sortir-se amb la seva." Ha sentenciat Sturgeon.

Declaracions que tensen encara més l'avantmatx de l'inici formal del Brexit que ha de tenir lloc el mes vinent.

Sota aquest ambient, el govern escocès llança el document de 60 pàgines que detalla les polítiques a seguir per a mantenir Escòcia dins el Mercat Únic, juntament, amb l'amenaça d'un segon referèndum per la independència en el congrés de la setmana vinent.

Mentrestant, a Londres, el govern de May està en plena ebullició del Brexit i la Cambra dels Comuns sembla tenir menys simpatia amb les demandes de Holyrood que la que va tenir el 2014 quan va permetre el referèndum independentista.